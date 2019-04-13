MAGAZİN

Kerem Bürsin'e kötü haber!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.04.2019 12:35 | Son Güncelleme

Kerem Bürsin, ünlü mağaza zinciri Mudo’ya 100 bin liralık tazminat davası açtı.

Kerem Bürsin'e kötü haber!

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada oyuncunun avukatı, “Kerem Bürsin’e ait fotoğraflar izinsiz olarak Mudo’nun Instagram hesabında yayınlanmıştır.

Haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 50 bin lira maddi, 50 bin lira manevi tazminatın firmadan tahsilini istiyoruz” dedi.

Mahkeme, Bürsin’in önce arabulucuya gitmediği gerekçesiyle davasının reddine karar verdi. Mahkeme kanun gereği oyuncunun dava açmadan önce arabulucuya gitme zorunluluğu olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
kerem bürsin mudo

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