Kerem Bürsin'in romantik komedi dizisindeki partneri belli oldu! Bu çift çok konuşulacak

Uzun zamandır romantik komedi dizisiyle ekranlara dönmesi beklenen Kerem Bürsin'in yeni partnerinin kim olacağı merak ediliyordu. Ay Yapım'la el sıkışan yakışıklı oyuncu partnerini sonunda buldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; genç kuşağın yetenekli gözde oyuncularından Hafsanur Sancaktutan’ın Kerem Bürsin’in yeni dizisinin başrol kadın yıldızı olduğu ve tarafların prensipte anlaştığı öğrenildi.

Kulislerde bir araya gelip deneme çekimi yapan iki oyuncunun çok iyi anlaştıkları ve yan yana da çok yakıştıkları konuşuluyor.

Son olarak Dünyayla Benim Aramda adlı dijital iş ve geçtiğimiz aylarda final kararı alan Darmaduman dizisinde izlediğimiz Sancaktutan'ın girdiği deneme çekiminde performansı çok beğenilmiş.



