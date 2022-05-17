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Kerem Bürsin: Toplamda 3 pantolonum var

17.05.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kerem Bürsin, katıldığı bir panelde iklim krizine dikkat çekip Influencer'ların tüketimi körüklediğini söyledi. Çevre sorunlarına destek olmayıp sorun çıkardıklarını dile getiren Bürsin, toplamda 3 pantolonu olduğunu söyledi.

Kerem Bürsin: Toplamda 3 pantolonum var

Oyuncu Kerem Bürsin, katıldığı bir panelde iklim krizine dikkat çekerek influencer'ları sorumsuz olmakla eleştirdi. Influencer'ların bu konulara duyarlı olmadığını ifade eden Bürsin, şöyle konuştu...

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"Son 5 senedir hayatımızda bu influencer terimi var. Şahsen ben çok negatif görüyorum. Yani bu tarz sorunlara destek olmayıp krizi körüklemeye devam ediyorlar. Biraz daha pozitif anlamda influencer olabilmek gerekiyor. Mesela "Bende bir tişört var, 15 senedir onu giyiyorum" diyebilmek.

Kerem Bürsin’den Spor Çağrısı
Influencerlar'ın iklim krizine karşı markalara diretmesi gerekiyor. Mesela bir dizimizde her bölüm bittikten sonra yapım firması 100 fidan dikiyordu. Mesela bir çekimde 120 kişi çalışıyoruz. Tek kullanımlık plastikler var, hepsi çöpe gidiyor.

KEREM BÜRSİN KİMDİR?

Bunları geri dönüşüme kazandırabiliriz. Genelde hep aynı şeyleri giydiğini belirten oyuncu, "Aynı pantolon, aynı ayakkabı."

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Toplasan 3 pantolonum vardır. Takım elbiseleri sayarsak 6 falandır. Benim en eski tişörtüm 18 senelik. Annem bundan nefret ediyor olsa da halen giyiyorum. Kullanmadığım kıyafetleri veriyorum.

Kerem Bürsin

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