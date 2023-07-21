Kerem Bursin ve Hafsanur Sancaktutan'ın öpüşme sahnesi gündem oldu! "Öpüşmede en iyisi"

Kerem Bursin ve Hafsanur Sancaktutan'in başrolde olduğu Ya Çok Seversen dizisi adından söz ettiriyor. Çok sevilen yaz dizisinde son bölümdeki öpüşme sahnesi gündem oldu.

Kerem Bursin ve Hafsanur Sancaktutan'ın öpüşme sahnesi Twitter'ı salladı. Ya Çok Seversin'in Ateş ve Leyla'sının öpüşme sahnesine pek çok yorum yapıldı.

İki başarılı oyuncunun hayranları iki oyuncunun iyi bir eküri olduğunu söylerken rolün hakkını verdiği konusunda hemfikirdi.

Kerem Bürsin'e ayrıca "Sektörde en iyi öpüşen oyuncusun" yorumları geldi.

KENDİNİ TATMİN ETTİĞİ SAHNELER GÜNDEM OLMUŞTU

Disney+'ta yer alan Dünyayla Benim Aramda dizisinde mastürbasyon sahnesiyle dikkat çeken güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan uzun süre konuşulmuştu. Kendini tatmin ettiği sahnelere dair soruları yanıtlayan Hafsanur Sancaktutan "Kurallarıma aykırı olmadığı sürece işimi yapıyorum" demişti.

