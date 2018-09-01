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Kerem Bürsin, Yaşamayanlar'da Vampir Dmitry rolünde!

DİZİ HABERLERİ  | 01.09.2018 02:19 | Son Güncelleme

BluTV'nin henüz yayına girmeden ses getiren dizisi 'Yaşamayanlar'da, bugüne kadar televizyonda canlandırdığı karakterlerden çok farklı olarak Vampir Dmitry rolüyle izleyici karşısına çıkacak olan Kerem Bürsin, alışılagelmişin ötesinde bir role hayat verecek.

Kerem Bürsin, Yaşamayanlar'da Vampir Dmitry rolünde!

Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç'in başrollerini paylaştığı 'Yaşamayanlar' için geri sayım heyecanla devam ediyor. Yakında BluTV'de izleyicilerle buluşacak dizide Kerem Bürsin, güçlü ve korkusuz Vampir Dmitry'ye hayat veriyor. Elçin Sangu'nun canlandırdığı Mia karakterini de vampire dönüştüren Dmitry, her sahnesiyle dizideki adrenalini yükseltecek.

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Yaratıcılığını ve yönetmenliğini Alphan Eşeli'nin, senaryosunu ise Şamil Yılmaz'ın kaleme aldığı dizinin son tanıtımında söylenilen "O, İstanbul'da yaşamıyor; İstanbul onun" sözü de Dmitry'yi özetliyor. Başarılı oyuncu Kerem Bürsin ise karakteri ve 'Yaşamayanlar' için şunları söyledi: "500 yaşında bir karakteri keşfetmek ve psikolojisini anlamak eğlenceli bir süreç oldu benim için. Dmitry, keyifle oynadığım bir karakter. Onun dünyası benim aşık olduğum bir dünya oldu. Bu dünyaya doyamadım. Benim elimde olsa uzun yıllar Dmitry'yi oynamak ve karakteri keşfetmek isterim."

YAŞAMAYANLAR 2. FRAGMANI

Farklı senaryosu, başarılı oyunculukları, etkileyici prodüksiyonu ve sürükleyici kurgusu ile izleyicileri dünyasına çekecek olan 'Yaşamayanlar', 6 Eylül'de sadece BluTV'de!


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