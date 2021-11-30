Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı

Üsküdar'da bir restoranda tartıştığı iş insanı Kerem Kamışlı'yı iterek denize attığı gerekçesiyle Yiğit Marcus Aral'ın, "olası kastla öldürmeye teşebbüs", "tehdit", "özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek" ve "hakaret" suçlarından 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki Kerem Kamışlı ile tutuksuz sanık Yiğit Marcus Aral katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanık Yiğit Marcus Aral'ın avukatı, müvekkilinin yurt dışında olduğunu, Türkiye'ye dönmek için bilet aldığını ancak Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, bu nedenle öncelikle istinabe yoluyla dinlenilmesini istediklerini söyledi.

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM" DEMİŞ

Duruşmada tanık olarak dinlenilen E.K., olayın gerçekleştiği restoranda şef olarak çalıştığını belirterek, "Olay günü Şevval Şahin ile Kerem Kamışlı restorana geldi. 40 dakika sonra deniz yoluyla Yiğit Marcus Aral geldi. Onların masasına giderek oturdu. Tartışmaya başladılar. Sanık, Kerem Kamışlı'ya 'Seni öldürürüm, bitiririm.' dedi. Daha sonra küfür ederek sandalyeyle beraber Kamışlı'yı denize attı. Boğaz çok akıntılı olduğu için biz denize atlayamadık. Masa örtülerini denize sarkıttık. Masa örtülerine tutundu. Biz o şekilde müştekiyi yukarı çıkardık. Biz müştekiyi çıkarırken sanık elindeki telefon ile fotoğraf ya da video çekiyordu" diye konuştu.

"YÜZME BİLEN BİRİNİN DE BOĞULMA İHTİMALİ MEVCUTTUR"

Restoranda garson olarak Volkan Urun ise, Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı'nın denize sıfır masada oturduğunu ve daha sonra gelen Yiğit Marcus Aral'ın masaya oturduğunu söyleyerek, "Kerem Bey bize doğru dönerek, 'Şefi çağırır mısınız, şunu kaldırın masamdan' dedi. Öyle der demez sanık küfür ederek müştekiyi sandalyeyle beraber denize attı" şeklinde konuştu.

Müşteki Kerem Kamışlı'nın avukatı Rezan Epözdemir, duruşmaya katılmayan sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep ederek, "Kerem Kamışlı, Şevval Şahin ile yemek yerken Şevval Şahin'in önceki sevgilisi restorana gelip hakaretler ederek müştekiyi denize itmiştir. Olay yeri inceleme raporuna göre derinlik 345 santimetredir. İttiği zaman müştekinin denize düşeceği kesindir. Müşteki denizden çıktıktan sonra dahi müştekiyi yaralamaya çalışmaya devam etmiştir. Denize sıfır, boğaz akıntısı da mevcut. Yüzme bilen birisinin de boğulma ihtimali mevcuttur" diye konuştu.

KORONA GEREKÇESİ YALAN MI?

Müşteki Kamışlı'nın avukatlarından Yiğit Gökçehan Koçoğlu ise söz alarak sanık Yiğit Marcus Aral'ın avukatının Aral'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığına dair belge sunduğunu hatırlattı. Avukat Gökçehan sanık Aral'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafı mahkeme başkanına göstererek "Sanık yaklaşık 1 saat önce sosyal medya üzerinden bir restoranda olduğuna dair fotoğraf paylaşmıştır. Korona olduğundan şüpheliyiz. Hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Özcan İntaş da söz alarak, "Meydana gelen sonuç basit tıbbi müdahale gerektirebilecek bir olaydır. Verilecek cezanın 5 yılın altında olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Müşteki Kerem Kamışlı'nın avukatı, duruşmaya katılmayan sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yiğit Marcus Aral'ın avukatının müvekkilinin istinabe yoluyla dinlenilmesi talebini reddetti. Sanık Aral'ın savunma vermekten kaçtığının anlaşıldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. (AA)



