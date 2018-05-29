Keremcem Darısı Başımıza dizisi setinden paylaştı

Show TV’de başlayacak olan "Darısı Başımıza" dizi çekimlere başladı. Baş rolleri Ozan Dolunay ve Elif Doğan canlandıracak olan dizi "Darısı Başımıza" güçlü senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla dikkat çekti.

Alaçatı'da başlayan dizinin çekimleri İstanbul'da devam edecek. Keremcem ise bu gün sosyal medya hesabı Instagramdan "İlk set günü hayırlı olsun.. yakında" notuyla paylaşımda bulundu.

Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı’nın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Hasan Tolga Pulat’ın oturduğuShow TV’nin merakla beklenen yeni dizisi “Darısı Başımıza” Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut'u buluşturdu. Dizinin oyuncu kadrosunda Açelya Topaloğlu, Özgün Karaman, Nergis Kumbasar, İbrahim Kendirci, Sevinç Erbulak, Dilek Çelebi, Ulvi Alacakaptan, Yüksel Ünal, Burak Can, İlay Erkök, Gizem Ergün, Eda Başlamışlı gibi güçlü isimler de yer alıyor.

