Keremcem'den o iddialara yanıt

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Keremcem, dün akşam Etiler'deki bir restoranda bir kadın arkadaşıyla yemek yedi.



"ÜNİVERSİTEDEN ARKADAŞIM"

Ünlü isim, mekan çıkışında basın mensuplarını görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Keremcem, gazetecilere "Siz nereden çıktınız?" diyerek, gülümsedi.

Keyifli halleriyle dikkat çeken 44 yaşındaki şarkıcı, yanındaki arkadaşıyla ilgili "Aman arkadaşlar, kendisi üniversiteden sınıf arkadaşım. Ayrıca benim sosyal medya hesaplarımı yönetiyor." ifadelerini kullandı.



Yakın zamanda 10 şarkılık bir albüm çıkaracağını söyleyen Keremcem, "Kısmet olursa albüm çıkacak, çalışmalarını yapıyorum. 10 şarkılık olacak, çok heyecanlıyım." diye konuştu.

'OYUNCULUĞU BIRAKTI' İDDİALARINA YANIT

Şarkıcılığının yanı sıra oyunculuk da yapan ünlü isim, muhabirlerin ekranlara veda ettiği yönünde çıkan iddiaları sorması üzerine "Arkadaşlar şu anda sizden duydum, nereden çıkıyor bu haberler bilmiyorum. Tabii ki öyle bir durum yok, güzel bir proje olursa neden olmasın." yanıtını verdi.

