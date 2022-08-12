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Keremcem'den seneler sonra evlilik itirafı! "Evliliğim bir şakayla başladı"

11.08.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olan ünlü şarkıcı Keremcem, programda kendisi ve Seda Güven ile evliliği hakkında şaşırtan bir itirafta bulundu. Şarkıcılık mesleğini oyunculuktan daha çok sevdiğini ifade eden Keremcem, evliliğinin de bir şakayla başladığını açıklayarak şaşırttı.

Keremcem'den seneler sonra evlilik itirafı! "Evliliğim bir şakayla başladı"

44 yaşındaki ünlü sanatçı Keremcem, gazeteci Armağan Çağlayan'ın YouTube programında samimi açıklamalar yaptı. Mesleği hakkında konuşan isim, şarkıcılığı oyunculuktan daha çok sevdiğini açıkladı. Ünlü sanatçı, ayrıca eski eşi Seda Güven ile yaşadığı evlilik teklifi anını Çağlayan'a anlattı.

KEREMCEM'DEN SENELER SONRA EVLİLİK İTİRAFI!

Evlilik teklifinin şaka yoluyla gerçekleştiğini anlatan Keremcem Armağan Çağlayan'ı şaşırttı. Ünlü isim, o anları böyle anlattı:

"Biraz şaka yollu bir evlilik teklifi oldu. Seden Gürel'le beraberken, Seden bizi gördü ve 'Annenin bana hediye ettiği bir yüzük var, evlenme teklif edecek olursan bende' dedi ve yüzüğü çıkardı. Ben de aldım."

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SEDA GÜVEN AĞLAMAYA BAŞLAMIŞ!

Sonrasında diz çöktüğünü aktaran Keremcem, Seda Güven'in bu anlarda ağlamaya başladığını ifade etti. O anda "Tamam böyle bir şey düşünmüyordum ama şimdi değilse ne zaman?" şeklinde düşündüğünü söyleyen sanatçı, "Seda ile de 2 yıllık birlikteydik. 'Seda değilse kim?' dedim ve öyle evlendik biz." dedi.

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