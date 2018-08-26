MAGAZİN

Keremcem kadrodan çıkarıldı mı? Açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.08.2018 20:21 | Son Güncelleme

Çekimlerine başlanan 'Kapan' filminin kadrosundan sözleşme şartlarında değişiklik yapılmasını istediği gerekçesiyle çıkarıldığı iddia edilen Keremcem konuyla ilgili açıklama yaptı

Keremcem kadrodan çıkarıldı mı? Açıkladı

Başrolünde Erkan Petekkaya'nın yer alacağı 'Kapan' filminde rol alması planlanan Keremcem'in yapım şirketine sözleşme şartlarında değişiklik yapmayı teklif etmesi sonrası kadrodan çıkarıldığı iddia edilmişti.

"ANLAŞMADIĞIM BİR SİNEMA FİLMİNDEN NASIL AYRILABİLİRİM?

Konuyla ilgili açıklama yapan Keremcem, "Hakkında “Kerem gitti Kemal geldi" denmiş ama henüz görüşme aşamasındayken, anlaşmadığım bir sinema filminden nasıl ayrılabilirim? Önümüze konulan sözleşmeyi, şartlarda anlaşamadığımız için imzalamadım ve teklifi reddettim. Filmin tanıtımı için ismim üzerinden reklam yapılmaya ve yanlış bir algı yaratılmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

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