MADEN SULU KARNABAHAR KIZARTMASI TARİFİ

Malzemeler

1 adet orta boy karnabahar

1 şişe sade maden suyu (200 ml)

1 adet yumurta

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı limon suyu

Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı

Karnabaharı küçük çiçeklerine ayırarak bol suyla yıkayın. Bir tencerede su kaynatın ve içerisine limon suyunu ekleyin. Karnabaharları kaynayan suda yaklaşık 4-5 dakika, hafif diri kalacak şekilde haşlayın. Ardından suyunu süzerek soğumaya bırakın.

Derin bir kasede yumurtayı, soğuk maden suyunu, unu, mısır nişastasını, tuzu ve karabiberi karıştırın. Akışkan ancak karnabaharların üzerini kaplayabilecek kıvamda bir harç elde edin.

Suyu iyice süzülen karnabaharları hazırladığınız harca bulayın. Kızgın yağda her tarafı altın sarısı renk alana kadar kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu serili bir tabağa çıkarın.

Sarımsaklı yoğurt eşliğinde sıcak olarak servis edin.

KARNABAHARIN AĞIR KOKUSUNU AZALTAN PÜF NOKTASI

Karnabaharın pişerken yaydığı keskin kokunun temelinde yapısındaki kükürtlü bileşikler bulunuyor. Sebzeyi gereğinden uzun süre haşlamak bu kokunun daha belirgin hale gelmesine neden olabiliyor. Haşlama suyuna bir miktar limon suyu eklemek ve pişirme süresini kısa tutmak kokuyu hafifletmeye yardımcı olabilir.

Kızartmanın çıtır çıtır olması için ise maden suyunu buzdolabından çıkardıktan hemen sonra kullanmaya ve karnabaharların üzerindeki fazla suyu iyice almaya özen gösterin.