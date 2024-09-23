Kerimcan Durmaz'dan Hülya Avşar itirafı: "Soruların içerisinde cinsellik geçeceğinden haberim yoktu"

Kerimcan Durmaz geçtiğimiz aylarda Hülya Avşar'ın programına konuk oldu. Bu programda Hülya Avşar Kerimcan'a özel hayatına dair sorular sormuş cinsellik temalı sorular sonrası fenomenin rahatsızlığı da dikkat çekmişti.

Programdan aylar sonra Kerimcan Durmaz'dan itiraf geldi. YouTuber Orkun Işıtmak'ın konuğu olan Kerimcan "Hülya Avşar'dan rahatsız oldun mu?" sorusu üzerine "Çok severim bu arada kendisini ama o an bana sormuş olduğu sorular beni köşeye sıkıştırdı ve rahatsız oldum. Manipüle oldum" dedi.

Kerimcan konuşmasının devamında ise "O sorularla alakalı orada ben de rahatsız olmuştum biraz çünkü ne soracağını bilmiyordum söylememişti zaten o da akışta konuşacağını söylemişti. Ben de okey dedim ama o kadar yani soruların içerisinde cinsellik geçeceğinden haberim yoktu. Ne dediğimi bilmeden konuştum biraz zordu benim için" ifadelerini kullandı.

O İFADE RAHATSIZ ETMİŞTİ

Avşar o programda 'Kim bilir kaç tane evli erkek sana yürüdü' deyince Kerimcan önce bozulup sonra ise cümleyi "Beğendi diyelim" diyerek düzeltmişti.