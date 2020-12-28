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Kerimcan Durmaz'dan sosyal medyayı sallayan poz!

28.12.2020 17:08 | Son Güncelleme:
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Kerimcan Durmaz'dan sosyal medyayı sallayan poz!

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz sosyal medyayı salladı. Yeni şarkısı için çekim yapan Kerimcan'ın pozu olay oldu.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve yorumlarla sık sık gündeme gelen Kerimcan Durmaz son pozuyla olay oldu.

Yeni bir şarkı çıkaracağını söyleyen ve bunun için de bir süre yurt dışında kalan Kerimcan şarkısı için kapak çekimi yaptı. Kerimcan Durmaz'ın klibini Amerika'da çektiği "Peşinde" şarkısı 2021'de yayınlanacak.

Kerimcan bu haberi sosyal medyadan duyurdu ve kıyafeti olay oldu. Kerimcan Duymaz'ın tarzına beğeni yağdı.

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İrem Derici, Deniz Akkaya gibi ünlü isimler de Durmaz'ın paylaşımına emoji ve yorumlarla destek verdi.

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