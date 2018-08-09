MAGAZİN

Kerimcan Durmaz'dan tepki çeken Hande Erçel yorumu 'Bıktım artık bu...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.08.2018 20:09 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın, şarkıcı Murat Dalkılıç'la aşk yaşayan Hande Erçel'in olduğu bir videoya yaptığı yorum olay oldu.

Kerimcan Durmaz'dan tepki çeken Hande Erçel yorumu 'Bıktım artık bu...'

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Burak Altındağ, Hande Erçel'in ingilizce konuştuğu videoyu paylaşarak takipçilerinin görüşünü almak için "Hangi ünlü oyuncumuz İngiliz bir ev hanımını canlandırdığı rolüyle Oscar adayı?" sorusunu sordu.

Kerimcan Durmaz, Hande Erçel'in olduğu videoya "Ay gerçekten kusucam artık bu bazlamadan" diyerek tartışma yaratacak yoruma imza attı. Hande Erçel'in hayranları ise Kerimcan Durmaz'ın olumsuz yorumlarına sert tepki gösterdi.

fft16_mf12099247


PARTNERAşırı dozdan hastaneye kaldırılmıştı, ilk kez konuştuAşırı dozdan hastaneye kaldırılmıştı, ilk kez konuştu
Irmak Ünal'dan havuz pozuIrmak Ünal'dan havuz pozu
'Nur Yerlitaş'ın durumu iyiye gidiyor''Nur Yerlitaş'ın durumu iyiye gidiyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kerimcan durmaz hande erçel

En Çok Okunan Haberler

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

Tansiyon çok yükseldi! Rusya'dan sert açıklama

Tansiyon çok yükseldi! Rusya'dan sert açıklama

Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!

Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Son dakika! Karadeniz'de yeni taşkın! Ulaşım durdu

Son dakika! Karadeniz'de yeni taşkın! Ulaşım durdu

Tarkan'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı

Tarkan'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burak Özçivit 'tükenmişlik sendromu' iddialarının nedenini açıkladı

Burak Özçivit 'tükenmişlik sendromu' iddialarının nedenini açıkladı

Bülent Şakrak'tan eğlenceli paylaşım

Bülent Şakrak'tan eğlenceli paylaşım

Merve Boluğur takipçilerini yıllar öncesine götürdü!

Merve Boluğur takipçilerini yıllar öncesine götürdü!

Irmak Ünal'dan havuz pozu

Irmak Ünal'dan havuz pozu

'Nur Yerlitaş'ın durumu iyiye gidiyor'

'Nur Yerlitaş'ın durumu iyiye gidiyor'

Ezgi Mola'dan Uzungöl tepkisi

Ezgi Mola'dan Uzungöl tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.