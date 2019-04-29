MAGAZİN

Kerimcan Durmaz'dan video sonrası takipçisine çirkin yanıt

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.04.2019 10:30 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Kerimcan Durmaz son olarak mastürbasyon videosu ile bir skandala imza attı. Durmaz, videodaki kişinin kendisi olmadığını iddia etti fakat, takipçileri gerçeği ortaya çıkardı.

Kerimcan Durmaz'dan video sonrası takipçisine çirkin yanıt

Kerimcan Durmaz, dün akşam saatlerinde uçakta çektiği müstehcen bir videosunu sosyal medya sayfasından ‘Bana bakın ama’ notuyla paylaştı.

Videoya gelen tepkiler üzerine saniyeler içerisinde videoyu sosyal medya sayfasından silen Kerimcan Durmaz’a takipçileri büyük tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine Durmaz, videonun kendisine ait olmadığını söylese de Durmaz’ı giydiği kıyafet ve aksesuarları ele verdi.

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Uçağa binmeden önce havaalanından bir fotoğrafını paylaşan Durmaz’ın skandal videoda görünen kıyafet ve aksesuarlarının aynı olması Kerimcan Durmaz’ın “O videodaki ben değilim” iddialarını adeta yalanlayacak cinsten.

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KERİMCAN VİDEO'DAN SONRA ÇİRKİNLEŞTİ

Kerimcan Durmaz’ın yaptığı açıklamayı inandırıcı bulmayan takipçisi Durmaz’a “Yemezler” yazarak karşılık verdi. Durmaz ise kendi üslubuyla “Yedireyim istersen gel” ifadelerini kullanarak terbiyesiz ve ahlak dışı bir paylaşıma daha imza attı.

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Sosyal medyada pek çok kullanıcı Kerimcan Durmaz’ın ahlak dışı paylaşımını savcılığa şikayet edeceğini belirtti.

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