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Kerimcan Durmaz'ın videosundan önce herkes lüks hayatını konuşuyordu

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EĞLENCE  | 29.04.2019 11:16 | Son Güncelleme

Instagram hesabından yaptığı mastürbasyon videosu ile sosyal medyayı altını üstüne getiren Kerimcan Durmaz kendi söylemiyle, "Bugünlere kolay gelmedi!"! Peki gerçekten Twitter ve Instagram'da yaptığı paylaşımlarla bir anda patlayan ve yıllardır özellikle lüks yaşamıyla gözler önünde olan sosyal medya fenomeni nasıl bu kadar popüler oldu?

Kerimcan Durmaz'ın videosundan önce herkes lüks hayatını konuşuyordu

1994 doğumlu olan Kerimcan Durmaz'ın sektöre adım atması 2015 yılında oldu. Liseyi bitirdikten sonra sonra Bakü'ye zengin bir kadının asistan makyözü olarak iş yapan Kerimcan Durmaz, Periscope ve Snapchat'e yüklediği "yüksek sesli" ve alaycı videolarla sosyal medyaya adım attı ve tam olarak o günden bu yana yaptığı sansasyonel açıklamalarla, günden güne artan lüks yaşamıyla hayatımızda.

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2016 yılından bu yana sosyal medyada fenonem haline gelmesiyle ünlü bir gece klubü zinciri tarafından keşfedildi ve DJ adı altında gece kulüplerinde sahne almaya başladı.

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"Yaptığım şey görsel şov" diyen Kerimcan sahnede bir yandan müzik çalıyor bir yandan da seksi danslar sergiliyor.

Bu Tarz Benim adlı programla TV dünyasında da yer alan Kerimcan sivri dili ve lüks yaşam tarzıyla sosyal medyada takipçilerini ikiye katladı. Durum böyle olunca ünlülerin de yakın markajına giren Kerimcan Durmaz, birçok ünlü isimle fazlasıyla yakın oldu. Özellikle onun kadar lüks ve marka düşkünü olan Demet Akalın ile neredeyse ayrılmaz ikili oldular. Peki, pırlantadan, son model arabaya, lüks tatillerden bitmek bilmeyen alışveriş sevdasına yetecek parayı nasıl kazandı ve gerçekte nasıl harcıyor?

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HER AY SERVET KAZANIYOR

Kerimcan Durmaz aylık kazancı sorulduğunda, "Paramın hesabını ben bile bilmiyorum artık bebeğim. Bir yerden sonra saymayı bıraktım" şeklinde vermesiyle daha çok merak uyandırmış, hatta köşe yazarı Esin Övet Kerimcan'ın geliri hakkında şunları söylemişti:

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''Kerimcan Durmaz'ın ilk çıktığında aylık kazancı 200 bin TL'ydi. Şimdi 500 bin TL'lere çıkardı kazancını.''

Kısa sürede o kadar çok para kazanmıştı ki artık sivri dilinden çok giydiği, içtiği şeyler, gittiği yerler ve oralarda nasıl lüks bir hayat sürdüğü dikkat çekmeye başlamıştı. Buna en iyi örnek ise Kerimcan'ın 24. yaş doğum günüydü...

24. YAŞ DOĞUM GÜNÜ

Kerimcan Durmaz'ın ünlülerle ne kadar samimi olduğunun en büyük kanıtı, 24. yaş günü partisi oldu. Bülent Ersoy'dan Demet Akalın'a, Deniz Seki'den Didem Soydan'a kadar her alandan ünlü isim, sosyal medya fenomeninin partisine akın etti.

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Bu kadar ünlü isim biraraya gelince pahalı hediyeler de havada uçuştu. Hiç kuşkusuz ki gelen hediyelerden en ilginci bu pırlanta dişler oldu.

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Tabii yine kendi gibi sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in Kerimcan'a aldığı pırlanta yüzük ise hala akıllardan çıkmış değil. İddiaya göre o gün Kerimcan Durmaz'a pırlantalar, pahalı çantalar ve pahalı kıyafetler dahil 300 bin liralık hediye gelmiş.

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DEMET AKALIN'A KOMŞU OLDU!

Artık herkesin yakından tanıdığı bir isim haline gelen Kerimcan Durmaz, kazandığı paralarla yatırım yapmaya başladı. Geçtiğimiz 2017 yılında ilk yatırımını Maslak'ta bulunan lüks bir rezidanstan 1.2 milyon TL'ye daire alarak başlamıştı.

Lüksü ve lüks yaşamı seven Kerimcan Durmaz, apartman dairesinde fazla kalamadı ve yeni bir ev kiralayarak, Demet Akalın'ın bir süre önce 25 milyon TL'ye satın aldığı Beykoz'daki evine komşu oldu! Kerimcan'ın evinin kirası ise 25 bin TL.

SON OLAY ARABASIYDI!

Sosyal medyada ve sahne şovundan kazandığı paralarla önce lüks bir villa satın alan Kerimcan en son, geçtiğimiz Ocak ayında aldığı otomobille gündeme bomba gibi düşmüştü!

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Kesenin ağzını açan Kerimcan, 700 bin TL değerinde bir otomobil almış, aracının görüntülerini ınstagram hesabından paylaşmıştı. Otomobilinin plakasını da ’34 KCD…’ olarak tasarlatmıştı.

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