Kerimcan Durmaz'ın uçağında büyük panik! Dumanlar yükseldi

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın da içinde bulunduğu TC-LAA kuyruk tecilli Cessna 560 Citation V tipi uçak, Ercan Havalimanı'na kalkış yapmak için 'taksi' yolundan piste doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada uçağın pilotu sağ iniş takımındaki lastik patladığını fark etti. Sürtünmenin etkisi ile patlayan lastikten duman çıkınca DHMİ itfaiye ekipleri müdahale etti. Olayı inceleyen DHMİ yetkilileri uçağın her iki tekerleğinin patlağını belirledi.

Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından itfaiye ekiplerinin çalışma anlarına ilişkin görüntüler paylaştı.