MAGAZİN

Kerimcan Durmaz'ın uçağında büyük panik! Dumanlar yükseldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.04.2018 19:10 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapmak için piste ilerleyen iş jetinin 'taksi' yaptığı sırada lastiği patladı. Bu arada, uçağın içinde bulunan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından itfaiye ekiplerinin çalışma anlarına ilişkin görüntüler paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın da içinde bulunduğu TC-LAA kuyruk tecilli Cessna 560 Citation V tipi uçak, Ercan Havalimanı'na kalkış yapmak için 'taksi' yolundan piste doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada uçağın pilotu sağ iniş takımındaki lastik patladığını fark etti. Sürtünmenin etkisi ile patlayan lastikten duman çıkınca DHMİ itfaiye ekipleri müdahale etti. Olayı inceleyen DHMİ yetkilileri uçağın her iki tekerleğinin patlağını belirledi.

Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından itfaiye ekiplerinin çalışma anlarına ilişkin görüntüler paylaştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kerimcan durmaz uçak korku dolu dakikalar

En Çok Okunan Haberler

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burcu Esmersoy'dan ilginç itiraf

Burcu Esmersoy'dan ilginç itiraf

Sınıra giden ünlü isimlerden yeni hamle: Türkiye Marşı

Sınıra giden ünlü isimlerden yeni hamle: Türkiye Marşı

"Bunlar herkesin hayalini süsleyen göğüsler"

"Bunlar herkesin hayalini süsleyen göğüsler"

Kıvanç Tatlıtuğ, 175 bin TL’ye motor aldı

Kıvanç Tatlıtuğ, 175 bin TL’ye motor aldı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Hande Subaşı aşk acısını unutmak için tatile gitti

Hande Subaşı aşk acısını unutmak için tatile gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.