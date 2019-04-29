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Kerimcan Durmaz'ın videosu gündemden düşmüyor! Flaş hamle!

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ÜNLÜLER  | 29.04.2019 16:56 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yanlışlıkla mastürbasyon yaptığı bir videoyu paylaşan Kerimcan Durmaz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Kerimcan Durmaz'ın videosu gündemden düşmüyor! Flaş hamle!

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Instagram’da mastürbasyon yaptığı görüntüyü paylaşmıştı.

Uçak seyahati sırasında tuvalette mastürbasyon görüntüleri ile Türkiye'nin gündemine oturan Kerimcan Durmaz ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Avukat Hakan Tamgüç, ünlü DJ'i 5 ayrı suçtan mahkemeye vererek ceza almasını talep etti.

Önceki gün olayın yaşanmasının ardından Kerimcan Durmaz hakkında mahkemeye başvuracağını belirten Tamgüç, bugün harekete geçti.

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Tamgüç, bu haberi "Kerimcan Durmaz denen bu şahıs ile ilgili yarın savcılık suç duyurumuzu yağacağız, şimdiden hayırlı olsun" diyerek duyurmuştu.

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Mahkemeye sunduğu dilekçeyi de sosyal medya hesabından paylaşan Tamgüç, Kerimcan Durmaz’ın cinsel istismar, cinsel taciz, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, hayasızca hareketler ve müstehcenlik suçlarından tutuklanmasını talep ederek bahsi geçen Instagram hesabının ise kapatılmasını istedi.

BURSA'DA İKİ AVUKAT DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bursa'da avukatlar Merve Saruhan Aydıngöz ile Melih Altıkardeş, Instagram hesabından müstehcen video paylaştığı iddia edilen sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatlar, milyonlarca takipçisi bulunan Kerimcan Durmaz'ın 'hayasızca hareketler', 'cinsel taciz' ve tespit edilecek diğer suçlardan cezalandırılmasını istedi.

Şüphelinin çocuk denecek yaşta takipçilerinin olduğunu belirten avukat Merve Saruhan Aydıngöz "Ben bir anneyim, avukat olan arkadaşımın da iki çocuğu var. Bu görüntüleri çocukların izlediğini düşünürsek, geçirecekleri travmaları düşünemiyorum. Son günlerde artış gösteren cinsel istismarın toplumsal olarak infiale neden olduğu bu günlerde birçok takipçisi bulunan şüphelinin herkesin görebileceği şekilde hareket ve cinsel taciz içeren paylaşımlarda bulunması kamuoyu vicdanını ziyadesiyle rahatsız etmiştir. Kerimcan’ın hareketleri Türk toplumunun ahlak yapısına aykırıdır. Bizim gibi herkesi Kerimcan’ın paylaşımına tepki göstermeye davet ediyoruz. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na, dilekçenin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesi için suç duyusunda bulunduk. Sulh Ceza Hakimliği’nden de hesabının kaldırılması için müracaatımızı yapacağız" dedi.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Helal olsun Avukat
bu tip insanlara ülkemizde prim verilmemeli
yanlışlıkla mı? bunlar aklı başında ve bilinçli yapılan şeyler... instagram,twitter vb. oyuncaklar bu topluma pahalıya mal olacak.. toplumu içten içe yiyen bitiren oyuncaklar... herşeyin bir bedeli var. bunu da yavaş yavaş görüyoruz. bu şahıslara bu özgürlüğü verirsen 5 yaşında 7 yaşında çocuklara tacizi çok konuşursun... 10 yaşında 11 yaşında ki kayıp çocukları çok daha ararsın.
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