Kerimcan Durmaz'ın videosu gündemden düşmüyor! Flaş hamle!

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Instagram’da mastürbasyon yaptığı görüntüyü paylaşmıştı.

Uçak seyahati sırasında tuvalette mastürbasyon görüntüleri ile Türkiye'nin gündemine oturan Kerimcan Durmaz ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Avukat Hakan Tamgüç, ünlü DJ'i 5 ayrı suçtan mahkemeye vererek ceza almasını talep etti.

Önceki gün olayın yaşanmasının ardından Kerimcan Durmaz hakkında mahkemeye başvuracağını belirten Tamgüç, bugün harekete geçti.

Tamgüç, bu haberi "Kerimcan Durmaz denen bu şahıs ile ilgili yarın savcılık suç duyurumuzu yağacağız, şimdiden hayırlı olsun" diyerek duyurmuştu.

Mahkemeye sunduğu dilekçeyi de sosyal medya hesabından paylaşan Tamgüç, Kerimcan Durmaz’ın cinsel istismar, cinsel taciz, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, hayasızca hareketler ve müstehcenlik suçlarından tutuklanmasını talep ederek bahsi geçen Instagram hesabının ise kapatılmasını istedi.

BURSA'DA İKİ AVUKAT DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bursa'da avukatlar Merve Saruhan Aydıngöz ile Melih Altıkardeş, Instagram hesabından müstehcen video paylaştığı iddia edilen sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatlar, milyonlarca takipçisi bulunan Kerimcan Durmaz'ın 'hayasızca hareketler', 'cinsel taciz' ve tespit edilecek diğer suçlardan cezalandırılmasını istedi.