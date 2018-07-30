MAGAZİN

Kerimcan Durmaz, ölümden döndü

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.07.2018 17:03 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla tanınan Kerimcan Durmaz ölümden döndü. Didim'de bir mekânda sahne alan DJ, İstanbul dönüşünde büyük şok yaşadı. Seyir halindeyken otomobilinin lastiği patlayan DJ, paramparça olan lastiğin görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.

Kerimcan Durmaz, ölümden döndü

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla tanınan Kerimcan Durmaz’ın seyir halinde olduğu sırada otomobilinin lastiği patladı. Lastiğinin paramparça olmasıyla savrulma tehlikesi atlatan otomobil güçlükle durduruldu.

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Kazanın şokunu atlatan Durmaz lastiğin görüntüsünü çekip Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Didim’den İstanbul’a dönen Kerimcan Durmaz, yaptığı paylaşıma “Nazarın bu kadarı” notunu düştü. Şarkıcılık yapan Durmaz’ın aracının lastiğinin paramparça olduğu görüldü.

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