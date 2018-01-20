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'Kerimcan kim tanımıyorum'

MAGAZİN HABERLERİ | 20.01.2018 10:36 | Son Güncelleme 3 saat önce

Eda-Metin Özülkü, Ankara’daki Ankamall’da sahneye çıktı. Çift konser sonrası da röportaj verdi.

'Kerimcan kim tanımıyorum'

Eda Özülkü uzun evliliğinin sırrını şöyle anlattı:

“1989’da nikah masasına oturduk. Flört dönemini saymazsak, 29 yıldır birlikteyiz. Hem sıkıntılı, hem de güzel zamanlarımız oldu. Kadın isterse evlilik devam eder. ‘Ya sabır’ çekerek tabii. Bazen karı-koca mıyız, iş arkadaşı mıyız, karıştıyoruz.”

'KERİMCAN NE YAPIYOR, HİÇ BİLMİYORUM'
Metin Özülkü, bir hayranının “Muazzez Abacı’nın, Kerimcan Durmaz ile aynı sahneyi paylaşmak istememesi hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Kerimcan Durmaz kim? Tanımıyorum. Ne yapıyor, hiç bilmiyorum.”

'30 YAŞ ALTI DİNLEMESİN'
Kısa süre sonra bir albüm çıkaracaklarını belirten Metin Özülkü, “Kapağa ‘30 yaş altı dinlemesin’ notunu düşeceğim. Günümüz müziği bize hitap etmiyor” diye konuştu.

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