MAGAZİN

Kerimcan: "Makyajsız çekmeyin!"

MAGAZİN HABERLERİ | 03.01.2018 09:41 | Son Güncelleme 7 saat önce

Sosyal Medya fenomeni aynı zamanda DJ olan Kerimcan Durmaz, yeni yıl için gittiği Almanya dönüşü makyajsız yakalandı. Hazırlıksız olduğunu söyleyen Kerimcan hızlıca gözlüğünü taktı ve "makyajsız çekmeyin" dedi.

Kerimcan: "Makyajsız çekmeyin!"

Yeni yıl için sahne aldığı Almanya’dan dönen Kerimcan Durmaz, havaalanı çıkışında görüntülendi. Makyajı olmadığı için panikleyen Durmaz önce kameramanlara "çekmeyin" dedi, ardından da gözlüğünü gözüne takarak poz verdi.

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TEPKİLERİ UMURSAMADI
Geçtiğimiz günlerde Kerimcan Durmaz, Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne alacağı için organizatör Murat Yıldırım tarafından eleştirilmişti. Öte yandan Bostancı’da konser verecek olan usta sanatçı Muazzez Abacı da Kerimcan’ın sahne alacağını duyunca tepki göstererek Bostancı’daki sahnesini iptal etmişti.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
TİPA BAK CAY DEMLE DOĞAN GÖRÜNÜMLÜ SAHİN GİBİ OLMUSUN
Erkekliğin yüz karası..
doğru diyor rujunu sürmemiş
makyaj ne laynnn
HELAL SANA ABACI. DOĞRU OLANI YAPMIŞSIN.
bu nasıl bişey anlamadım
yazık ya bumu türk halkının değer verdiği kişilik yazık yazık
erkek değilmisin sen ne makyajı :)
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