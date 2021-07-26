‘Kesişme: İyi Ki Varsın Eren’ filminin hazırlıkları devam ediyor

‘Kesişme: İyi Ki Varsın Eren’ filminin çekimleri 5 Mayıs 2021'de Trabzon'un Maçka ilçesinde başladı. Özer Feyzioğlu'nun yönettiği filmde Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatını konu edilecek. Senaryosunu Özer Feyzioğlu, Mert Dikmen ve Alper Uyar'ın yazdığı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminde İsmail Hacıoğlu, Ferhat Gedik'i; Alayça Öztürk ise eşi Cemile Gedik'i canlandıracak.

FERHAT GEDİK'İ İSMAİL HACIOĞLU CANLANDIRACAK

Trabzon’da yapılan çekimlerde Eren Bülbül’ü Rahman Beşel, çatışma sırasında kendini siper ederek 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü korumak isterken kahramanca şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i deneyimli oyuncu İsmail Hacıoğlu canlandıracak.

Kahraman şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in eşi olan Cemile Gedik rolü için ise Alayça Öztürk seçildi. Filmde Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül'ü ise Gülçin Kültür Şahin canlandıracak.



