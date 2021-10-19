Keşkül nasıl yapılır? Keşkül malzemeleri neler?

Keşkülün pişirme tekniği muhallebiler gibidir. Keşkül dövülmüş badem, süt, pirinç unu, şeker ve patates unu ile yapılır. Kaynatma işlemi sona ereken sütün içine hindistan cevizi tozu ilave edilir. Kâselerin üzeri ise çekilmiş badem, çam fıstığı ve fıstık ile süslenir. Keşkül, hafif bir tatlı olması nedeniyle sıklıkla tercih ediliyor. İşte keşkül tarifi ve malzemeleri...

KEŞKÜL MALZEMELERİ

1 litre süt

1 çay bardağı toz badem

½ su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı pirinç unu

Servisi için:

12 adet badem

1 yemek kaşığı file Antep fıstığı

KEŞKÜL NASIL YAPILIR?

Pirinç unu, toz badem ve toz şekeri derin bir tencereye alın. Sütü ilave edin ve bir çırpıcı ile karıştırıp bütün malzemeleri pürüzsüzce birleştirin. Orta-kısık ateşte devamlı olarak karıştırın ve kıvamı hafifçe koyulaşıncaya kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Krema kıvamına gelince ocaktan alın. Keşkülün kıvamının muhallebi kadar yoğun olmamasına dikkat edin.

Keşkül pişince kaselerine paylaştırın. Biraz soğumasını bekleyin ve sonrasında buzdolabına alarak dinlendirin. Servis etmeden önce file Antep fıstığı ve badem ile süsleyebilirsiniz. Soğuk servis edin. Afiyet olsun...



