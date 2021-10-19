YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Keşkül nasıl yapılır? Keşkül malzemeleri neler?

Keşkül nasıl yapılır? Keşkül malzemeleri neler?

19.10.2021 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk mutfağının sevilen tatlılarından biri olan keşkül, Osmanlı döneminden günümüze gelen sütlü tatlılar arasında yer alıyor. Leziz ve ağızda dağılan tadıyla keşkül, sofralarda yemekten sonra sıklıkla yerini alıyor. Keşkülü evde de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte keşkül tarifi ve malzemeleri...

Keşkül nasıl yapılır? Keşkül malzemeleri neler?

Keşkülün pişirme tekniği muhallebiler gibidir. Keşkül dövülmüş badem, süt, pirinç unu, şeker ve patates unu ile yapılır. Kaynatma işlemi sona ereken sütün içine hindistan cevizi tozu ilave edilir. Kâselerin üzeri ise çekilmiş badem, çam fıstığı ve fıstık ile süslenir. Keşkül, hafif bir tatlı olması nedeniyle sıklıkla tercih ediliyor. İşte keşkül tarifi ve malzemeleri...

Keşkül nasıl yapılır? Keşkül malzemeleri neler?

KEŞKÜL MALZEMELERİ

  • 1 litre süt
  • 1 çay bardağı toz badem
  • ½ su bardağı toz şeker
  • 3 yemek kaşığı pirinç unu

Servisi için:

  • 12 adet badem
  • 1 yemek kaşığı file Antep fıstığı

KEŞKÜL NASIL YAPILIR?

Pirinç unu, toz badem ve toz şekeri derin bir tencereye alın. Sütü ilave edin ve bir çırpıcı ile karıştırıp bütün malzemeleri pürüzsüzce birleştirin. Orta-kısık ateşte devamlı olarak karıştırın ve kıvamı hafifçe koyulaşıncaya kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Krema kıvamına gelince ocaktan alın. Keşkülün kıvamının muhallebi kadar yoğun olmamasına dikkat edin.

Keşkül pişince kaselerine paylaştırın. Biraz soğumasını bekleyin ve sonrasında buzdolabına alarak dinlendirin. Servis etmeden önce file Antep fıstığı ve badem ile süsleyebilirsiniz. Soğuk servis edin. Afiyet olsun...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ev kokmadan balık pişirmek mümkün! İşte balık kokusundan kurtulmanızı sağlayacak ipuçlarıEv kokmadan balık pişirmek mümkün! İşte balık kokusundan kurtulmanızı sağlayacak ipuçları
Türk bilim insanları buldu! Sürüntü testi tarih mi oluyor? Türk bilim insanları buldu! Sürüntü testi tarih mi oluyor?
Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır?Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan şaşırtan bekaret itirafı! İlk kez...

Adriana Lima'dan şaşırtan bekaret itirafı! İlk kez...

Bir günlük kazancı şoke etti

Bir günlük kazancı şoke etti

Reyting rekortmeni diziyi reddetti!

Reyting rekortmeni diziyi reddetti!

Dayak itirafıyla olay olmuştu! Aile saadeti!

Dayak itirafıyla olay olmuştu! Aile saadeti!

Şipşak hazırlanıyor: Fincanda kek tarifi

Şipşak hazırlanıyor: Fincanda kek tarifi

Pişirmeye bile gerek yok! En pratik ve lezzetli tatlı tarifleri

Pişirmeye bile gerek yok! En pratik ve lezzetli tatlı tarifleri

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.