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‘Kestane balının diyarı Zonguldak’tan selamlar’ şakaları Yasemin Sakallıoğlu'nu rahatsız etti

28.11.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar' diyerek söze giren adam gündemden düşmüyor. Esra Erol'daki o anlardan sonra Yasemin Sakallıoğlu bakın ne dedi.

‘Kestane balının diyarı Zonguldak’tan selamlar’ şakaları Yasemin Sakallıoğlu'nu rahatsız etti

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programı gündem oldu. Programa katılan bir kadın, kendisini aldattığını söylediği kocası ile canlı yayında yüzleşti. Canlı yayına bağlanan kocanın rahat tavırları ise sosyal medyada gündem oldu. Gülay Pazarlı canlı yayın sinir krizi geçirirken, kocasının ‘Kestane balının diyarı Zonguldak’tan selamlar’ lafı Twitter’da en çok konuşulan konulardan oldu.

‘Kestane balının diyarı Zonguldak’tan selamlar’ kalıbıyla yapılan şakalar Yasemin Sakallıoğlu'nu rahatsız etti. Yasemin Sakallıoğlu paylaşımında şunları söyledi:

Esra Erol'da 'kestane balı' diyaloğu sosyal medyaya damga vurdu! Son paylaşım Edis'tenEsra Erol'da 'kestane balı' diyaloğu sosyal medyaya damga vurdu! Son paylaşım Edis'ten

"Bir ben mi gülemedim şu kestane balının diyarı olayına. Bir kadın çırpınırken karşısındaki adamın bu denli densiz ve karşısındaki kadını hiçe sayan tavrına bir 'komedyen' olarak gülemedim. Kusura bakmayın."

Ekran Alıntısı


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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol Yasemin Sakallıoğlu
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