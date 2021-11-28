‘Kestane balının diyarı Zonguldak’tan selamlar’ şakaları Yasemin Sakallıoğlu'nu rahatsız etti

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programı gündem oldu. Programa katılan bir kadın, kendisini aldattığını söylediği kocası ile canlı yayında yüzleşti. Canlı yayına bağlanan kocanın rahat tavırları ise sosyal medyada gündem oldu. Gülay Pazarlı canlı yayın sinir krizi geçirirken, kocasının ‘Kestane balının diyarı Zonguldak’tan selamlar’ lafı Twitter’da en çok konuşulan konulardan oldu.

‘Kestane balının diyarı Zonguldak’tan selamlar’ kalıbıyla yapılan şakalar Yasemin Sakallıoğlu'nu rahatsız etti. Yasemin Sakallıoğlu paylaşımında şunları söyledi:

"Bir ben mi gülemedim şu kestane balının diyarı olayına. Bir kadın çırpınırken karşısındaki adamın bu denli densiz ve karşısındaki kadını hiçe sayan tavrına bir 'komedyen' olarak gülemedim. Kusura bakmayın."



