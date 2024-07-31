Kestane şekeri tarifi: Kestane şekeri nasıl yapılır?

Kestane şekeri yapmak için aşağıdaki malzemeleri ve tarif adımlarını kullanabilirsiniz. Bursa’ya yolunuz düşerse en güzel kestaneleri buradan alabilir, kestane şekerinin en güzelini de bu kestanelerle hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 250 gram kestane

1 bardak şeker

Yarım bardak su

3 damla taze limon suyu