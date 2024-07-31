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    4. Kestane şekeri tarifi: Kestane şekeri nasıl yapılır?

    Kestane şekeri tarifi: Kestane şekeri nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    31.07.2024 03:17
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    Bursa’nın eşsiz lezzetlerinin başında gelen kestane, türlü şekillere girdiği farklı yiyeceklerle Türk mutfağı için önemli bir noktadadır. Yemeklerden salatalara her yiyecekte kendine bir yer bulan kestane en çok şekeri ile bilinir. Yapımı ise aslında oldukça pratiktir. İşte kestane şekeri tarifi!

    Kestane şekeri tarifi: Kestane şekeri nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
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    Kaç kisilik 7
    Hazırlık Süresi 15dk
    Pişirme Süresi 20dk
    Kalori/Adet 163kal

    Kestane şekeri yapmak için aşağıdaki malzemeleri ve tarif adımlarını kullanabilirsiniz. Bursa’ya yolunuz düşerse en güzel kestaneleri buradan alabilir, kestane şekerinin en güzelini de bu kestanelerle hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • 250 gram kestane
    • 1 bardak şeker
    • Yarım bardak su
    • 3 damla taze limon suyu

    TARİF

    • Derin bir tencerede kestaneleri 10 dakika kadar kaynatın.
    • Haşlanan kestaneleri bıçakla soyun ve kenara kaldırın.
    • Diğer malzemeleri bir tencerede pişirerek şerbetini hazırlayın.
    • Kestaneleri şerbete atın.
    • Kısık ateşte 15 dakika pişirin.
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    Chef GPT
    Anahtar Kelimeler:
    kestane tarif
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