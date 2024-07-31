Kestane şekeri tarifi: Kestane şekeri nasıl yapılır?

Bursa’nın eşsiz lezzetlerinin başında gelen kestane, türlü şekillere girdiği farklı yiyeceklerle Türk mutfağı için önemli bir noktadadır. Yemeklerden salatalara her yiyecekte kendine bir yer bulan kestane en çok şekeri ile bilinir. Yapımı ise aslında oldukça pratiktir. İşte kestane şekeri tarifi!
Kestane şekeri yapmak için aşağıdaki malzemeleri ve tarif adımlarını kullanabilirsiniz. Bursa’ya yolunuz düşerse en güzel kestaneleri buradan alabilir, kestane şekerinin en güzelini de bu kestanelerle hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
250 gram kestane
1 bardak şeker
Yarım bardak su
3 damla taze limon suyu
TARİF
Derin bir tencerede kestaneleri 10 dakika kadar kaynatın.
Haşlanan kestaneleri bıçakla soyun ve kenara kaldırın.
Diğer malzemeleri bir tencerede pişirerek şerbetini hazırlayın.
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