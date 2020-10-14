Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Video
  4. Kevin Costner'lı Gitmesine İzin Ver (Let Him Go) filminden fragman

Kevin Costner'lı Gitmesine İzin Ver (Let Him Go) filminden fragman

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
VİDEO  | Son Güncelleme

Kevin Costner'ın Diane Lane ile başrolleri paylaştığı gerilim ve dram türündeki Gitmesine İzin Ver'den (Let Him Go) yeni fragman paylaşıldı.

Oscar, BAFTA ve Altın Küre ödüllerine layık görülen Kevin Costner yeni filmiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ölen oğlunun eşinin başka bir adamla evlenip torununu da yanına alarak gitmesiyle başlayan olaylar silsilesini konu alan fragman gerilimle dramı harmanlıyor.

Larry Watson'ın kitabından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Thomas Bezucha oturuyor. Filmin kadrosunda Lesley Manville, Kayli Carter, Booboo Stewart, Jeffrey Donovan gibi isimler yer alıyor.

GİTMESİNE İZİN VER (LET HIM GO) KONUSU

Tehlikeli bir ailenin yanında yaşayan torunlarının peşine düşen çifti konu alıyor. Oğullarını kaybeden çift, Montana’daki çiftliklerinden ayrılarak Dakota eyaletlerinde medeniyetten uzakta yaşayan tehlikeli bir aileyle birlikte kalan genç torunlarını kurtarmaya karar verir. Ailenin yanına varan çift, tehlikeli ailenin torunlarını serbest bırakma gibi bir niyeti olmadığını çok geçmeden anlar.

Gitmesine İzin Ver (Let Him Go), 6 Kasım'da vizyona giriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı
Danimarka usulü aksiyon Riders of Justice’dan fragman geldi Danimarka usulü aksiyon Riders of Justice’dan fragman geldi
Sinemanın Oscarlı Fransız yıldızı hiç boş durmuyor Sinemanın Oscarlı Fransız yıldızı hiç boş durmuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Her şey tamam derken yine değişikliğe gidildi
Her şey tamam derken yine değişikliğe gidildi
Bu filmlerin esin kaynağı bakın neresiymiş
Bu filmlerin esin kaynağı bakın neresiymiş
Deren Talu’lu dönem filminden nefes kesen fragman
Deren Talu’lu dönem filminden nefes kesen fragman
Dünyanın en havalı semtleri listesine Türkiye’den sadece bir semt girebildi
Dünyanın en havalı semtleri listesine Türkiye’den sadece bir semt girebildi
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Danimarka usulü aksiyon Riders of Justice’dan fragman geldi
Danimarka usulü aksiyon Riders of Justice’dan fragman geldi
Festivallerde övgüye boğulan Promising Young Woman’dan fragman geldi
İntikam meleği yollarda! +18 filmden iddialı fragman
Liam Neeson Honest Thief filminde hırsız olarak karşımıza çıkacak
Aksiyon ustası bu sefer kötü adam oldu! Nefes kesen fragman
Wonder Woman 1984 filminden yeni fragman yayınlandı
Geri sayım başladı... Muhteşem fragman nefes kesti
Balık tutmaya giden adamın oltasına 'Nematomorpha' takıldı
Balık tutmaya giden adamın oltasına 'Nematomorpha' takıldı
Komplo teorileri ile tanınan Scott C. Waring yeraltına açılan gizli bir dünyasının kapısını bulduğunu iddia ediyor
Sansasyonel iddia: 'Gizli dünyanın kapısını buldum'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.