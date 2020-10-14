Kevin Costner'lı Gitmesine İzin Ver (Let Him Go) filminden fragman

Oscar, BAFTA ve Altın Küre ödüllerine layık görülen Kevin Costner yeni filmiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ölen oğlunun eşinin başka bir adamla evlenip torununu da yanına alarak gitmesiyle başlayan olaylar silsilesini konu alan fragman gerilimle dramı harmanlıyor.

Larry Watson'ın kitabından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Thomas Bezucha oturuyor. Filmin kadrosunda Lesley Manville, Kayli Carter, Booboo Stewart, Jeffrey Donovan gibi isimler yer alıyor.

GİTMESİNE İZİN VER (LET HIM GO) KONUSU

Tehlikeli bir ailenin yanında yaşayan torunlarının peşine düşen çifti konu alıyor. Oğullarını kaybeden çift, Montana’daki çiftliklerinden ayrılarak Dakota eyaletlerinde medeniyetten uzakta yaşayan tehlikeli bir aileyle birlikte kalan genç torunlarını kurtarmaya karar verir. Ailenin yanına varan çift, tehlikeli ailenin torunlarını serbest bırakma gibi bir niyeti olmadığını çok geçmeden anlar.

Gitmesine İzin Ver (Let Him Go), 6 Kasım'da vizyona giriyor.

