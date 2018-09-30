Kevin Spacey’ye taciz davası

ABD’li bir masör, ünlü aktör Kevin Spacey’e taciz davası açtı.

Şirketi tarafından Spacey’in Malibu’daki evine gönderildiğini söyleyen masör, Spacey’in kendisinden cinsel organına dokunmasını talep ettiğini ve kendisini öpmeye çalıştığını iddia etti.

Spacey hakkında bugüne kadar çok sayıda taciz iddiası gündeme geldi. İddiaları öne sürenler arasında Amerikalı aktör Anthony Rapp, ABD'li film yapımcısı Tony Montana gibi isimler var.

ERKEK OYUNCULARA TACİZ İDDİASI

Londra'daki Old Vic tiyatrosunun bir çok yapımında rol alan Meksikalı aktor Roberto Cavazos, Spacey'nin bu tiyatronun sanat yönetmeni olduğu 2004-2015 yılları arasında genç erkek aktörleri sürekli taciz ettiğini söylemişti.

Hakkında toplam altı cinsel taciz suçlaması ortaya atılan Spacey’ye yöneltilen son suçlamalarda olay tarihi 1996 yılına kadar uzanıyor.

59 yaşındaki aktör, ilk taciz iddiası sonrası yaptığı açıklamada, olayı hatırlamadığını ama anlatıldığına göre gösterdiği "uygunsuz sarhoş davranışlarından dolayı samimi olarak özür" dilediğini bildirmişti.