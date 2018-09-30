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Kevin Spacey’ye taciz davası

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.09.2018 14:56 | Son Güncelleme

Bugüne kadar hakkında pek çok taciz iddiası gündeme getirilen ve taciz soruşturmaları nedeniyle Hollywood’da dışlanan Kevin Spacey’ye bu kez bir masör tarafından taciz davası açıldı

Kevin Spacey’ye taciz davası

ABD’li bir masör, ünlü aktör Kevin Spacey’e taciz davası açtı.

Şirketi tarafından Spacey’in Malibu’daki evine gönderildiğini söyleyen masör, Spacey’in kendisinden cinsel organına dokunmasını talep ettiğini ve kendisini öpmeye çalıştığını iddia etti.

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Spacey hakkında bugüne kadar çok sayıda taciz iddiası gündeme geldi. İddiaları öne sürenler arasında Amerikalı aktör Anthony Rapp, ABD'li film yapımcısı Tony Montana gibi isimler var.

ERKEK OYUNCULARA TACİZ İDDİASI

Londra'daki Old Vic tiyatrosunun bir çok yapımında rol alan Meksikalı aktor Roberto Cavazos, Spacey'nin bu tiyatronun sanat yönetmeni olduğu 2004-2015 yılları arasında genç erkek aktörleri sürekli taciz ettiğini söylemişti.

Hakkında toplam altı cinsel taciz suçlaması ortaya atılan Spacey’ye yöneltilen son suçlamalarda olay tarihi 1996 yılına kadar uzanıyor.

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59 yaşındaki aktör, ilk taciz iddiası sonrası yaptığı açıklamada, olayı hatırlamadığını ama anlatıldığına göre gösterdiği "uygunsuz sarhoş davranışlarından dolayı samimi olarak özür" dilediğini bildirmişti.

Cinsel taciz iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen Oscar’lı oyuncu Kevin Spacey’ye Hollywood kapıları kapanmış, ünlü oyuncu, başrolde yer aldığı House of Cards dizisinden çıkarılmıştı.

Öte yandan Spacey, hakkında ilk taciz iddiasının ortaya atılmasının ardından yaptığı özür açıklamasında 'eşcinselliği seçtiğini' de duyurmuştu. Bu açıklaması, zamanlaması nedeniyle LGBTİ toplulukları tarafından tepki toplamıştı.

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