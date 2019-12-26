Mynet Trend
  4. Kevin Spacey'yi tacizle suçlamıştı: Norveç Prensesi'nin eski eşi Behn intihar etti

Kevin Spacey'yi tacizle suçlamıştı: Norveç Prensesi'nin eski eşi Behn intihar etti

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Norveç Prensesi Martha Louise’in eski eşi olan yazar Ari Behn, 47 yaşında intihar etti. Behn ünlü oyuncu Kevin Spacey’yi tacizle suçlamasıyla gündeme gelmişti.

Kevin Spacey'yi tacizle suçlamıştı: Norveç Prensesi'nin eski eşi Behn intihar etti

Norveç medyasına konuşan Behn’in menajeri Geir Hakonsund, yazarın Noel Günü’nde intihar ettiğini belirterek, “Biz, Ari Behn’e yakın olanlar olarak, bugün kendisinin yaşamını sonlandırdığını size bildirmek zorunda olmamız kalbimizde büyük bir keder oluşturdu. Gelecek zamanlarda özel hayatımıza saygı gösterilmesini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Norveç Kralı Harald da “Kraliçe ve ben, Ari Behn’ın ölüm mesajını aldık. Onu tanıdığımız için minnettarız ve torunlarımızın sevgili babaları için yas tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

Behn’in ölümüyle ilgili daha fazla detay verilmedi.

2002 yılında Norveç Kralı Harald’ın kızı Prenses Martha Louise ile evlenen Behn, halktan biri olduğu için Kraliyet ailesinden tarafından kendisine herhangi bir unvan verilmemişti.

KRALİYET AİLESİNDE BİR İLK

Maud, Leah ve Emma adlı üç çocukları olan çift, 2016 yılında yollarını ayırmış, bir yıl sonra ise resmen boşanmıştı. Bu olay kraliyet ailesinde bir ilk olarak tarihe geçmişti.

Behn ve Martha Louise’in ilk kızı Maud Angelica 2003’te, ikinci kızları Leah Isadora 2005’te üçüncü kızları da Emma Tallulah’da 2008’de doğmuştu.

"TAM DA TİPİYDİM"

“Sad as Hell” adında bir kısa öykü koleksiyonu kitabıyla tanınan Behn, bir sanatçı ve oyun yazarı olarak da başarı elde etmişti.
Behn, Spacey’yi, 10 yıl önce düzenlenen bir Nobel Barış Ödülü konserinden sonra kendisine uygunsuz bir şekilde dokunmakla suçlamıştı.

Spacey’yle yaşadığı olayı anlatan Benh “Harika bir sohbetimiz oldu. Sonra hemen yanıma oturdu. Beş dakika sonra ‘dışarı çıkıp sigara içelim’ dedi. Sonra elini masanın altından sokup testislerimi kavradı” diye konuşmuştu.

Spacey’yi “Hmm..Belki sonra” diyerek uzaklaştırdığını söyleyen Behn, “O zamanlar saçlarım siyahtı, 10 yıl daha ufaktım ve tam da tipiydim” diye de eklemişti. (Sputnik)


PARTNERBoşandıktan sonra soluğu Phuket’te aldıBoşandıktan sonra soluğu Phuket’te aldı
İşte dijital platformlarda en çok izlenen 20 diziİşte dijital platformlarda en çok izlenen 20 dizi
Ödül sezonu hız kesmeden devam ediyor…Ödül sezonu hız kesmeden devam ediyor…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ari Behn intihar Kevin Spacey Kevin Spacey cinsel taciz tavası Ari Behn

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

O Ses Türkiye'de sürpriz isim! Eski şampiyonun kardeşi çıktı

O Ses Türkiye'de sürpriz isim! Eski şampiyonun kardeşi çıktı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

O Ses Türkiye'de herkesi büyüledi! 'Böyle bir ses duymadım!

O Ses Türkiye'de herkesi büyüledi! 'Böyle bir ses duymadım!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: "Umarım caps'im yapılmaz"

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: "Umarım caps'im yapılmaz"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahsusa filminin çekimleri tamamlandı

Fransız Clarette ile Osmanlı ajanı Ali Reşat'ın aşkı beyaz perdede

TV Time’a göre 2019’un en çok izlenen 20 internet platformu dizisi

İşte dijital platformlarda en çok izlenen 20 dizi

Online Film Eleştirmenleri Birliği (OFCS) adaylarını açıkladı

Ödül sezonu hız kesmeden devam ediyor…

Star Wars serisini izleme rehberi

Star Wars'u hangi sırayla izlemelisiniz?

ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Zeynep Ergül'ün evinde ceset parçaları bulundu

ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Zeynep Ergül'ün evinde ceset parçaları bulundu

54 yaşındaki Elizabeth Hurley, bir kez daha sınırları zorladı

Güzel yıldız, bir kez daha sınırları zorladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.