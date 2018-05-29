MAGAZİN

Khloe Kardashian açtı ağzını yumdu gözünü

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.05.2018 14:17 | Son Güncelleme

Hamileyken ihanete uğrayan ve sevgilisini affeden Khloe Kardashian, kendisini eleştirip, tavsiyelerde bulunanlara, açtı ağzını yumdu gözünü

Khloe Kardashian açtı ağzını yumdu gözünü

The Keeping Up With the Kardashians isimli reality şovuyla dünya çapında şöhrete kavuşan Khloe Kardashian, kendisine sürekli tavsiyelerde bulunan insanlara veryansın etti.

Geçtiğimiz ay ilk bebeğini kucağına alan ve hamileyken sevgilisi Tristan Thompson’ın ihanetine uğrayan 33 yaşındaki yıldız Twitter’dan şunları yazdı:

“İnsanlar, başkalarını suçlama ve onların hatalarını bulma konusunda çok fazla zaman ve enerji harcıyor. Kendi yaşamlarındansa, diğerlerinin hayatlarına daha çok odaklanıyor. Tavsiye vermeyi seviyor fakat sundukları bu önerilere kendileri uymuyor. Birçoğu da tavsiye verebilecek konumda bile yer almıyor."

Çevresindekilere kendi dünyalarına odaklanmaları gerektiğini söyleyen Kardashian sözlerine şöyle devam etti:

“Eminim orada sizin ilginizi bekleyen bazı sorunlar vardır. Hepimizin var. İnsanlar başkalarının mutluluğuna dayanamıyor. Şimdilerde maalesef başarılardan çok düşüşler konuşuluyor”


PARTNERBir daha İbo’nun elini öpmemBir daha İbo’nun elini öpmem
Avlu dizisine tahliye şokuAvlu dizisine tahliye şoku
Birce Akalay yeni imajıyla olay olduBirce Akalay yeni imajıyla olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Khloe Kardashian Tristan Thompson

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Ünlü oyuncu Ufak Tefek Cinayetler'e veda etti

Ünlü oyuncu Ufak Tefek Cinayetler'e veda etti

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

'Erdoğan'ın yönettiği ekonomi savruluyor, bilgisi buna yetmiyor'

'Erdoğan'ın yönettiği ekonomi savruluyor, bilgisi buna yetmiyor'

Son dakika! Hamza Dağ'dan Muharrem İnce'yi kızdıracak iddia

Son dakika! Hamza Dağ'dan Muharrem İnce'yi kızdıracak iddia

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

Diğer Haberler
Avlu dizisine tahliye şoku

Avlu dizisine tahliye şoku

Birce Akalay yeni imajıyla olay oldu

Birce Akalay yeni imajıyla olay oldu

Oyuncu Arda Öziri'ye acı veda!

Oyuncu Arda Öziri'ye acı veda!

Ünlü oyuncu Serap Matyaş ve babası hastanede kavga etti

Ünlü oyuncu Serap Matyaş ve babası hastanede kavga etti

Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya sürpriz doğum günü

Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya sürpriz doğum günü

Ezhel'den mektup var: Kahrolsun sansür yaşasın

Ezhel'den mektup var: Kahrolsun sansür yaşasın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.