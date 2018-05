Khloe Kardashian açtı ağzını yumdu gözünü

The Keeping Up With the Kardashians isimli reality şovuyla dünya çapında şöhrete kavuşan Khloe Kardashian, kendisine sürekli tavsiyelerde bulunan insanlara veryansın etti.

Geçtiğimiz ay ilk bebeğini kucağına alan ve hamileyken sevgilisi Tristan Thompson’ın ihanetine uğrayan 33 yaşındaki yıldız Twitter’dan şunları yazdı:

“İnsanlar, başkalarını suçlama ve onların hatalarını bulma konusunda çok fazla zaman ve enerji harcıyor. Kendi yaşamlarındansa, diğerlerinin hayatlarına daha çok odaklanıyor. Tavsiye vermeyi seviyor fakat sundukları bu önerilere kendileri uymuyor. Birçoğu da tavsiye verebilecek konumda bile yer almıyor."

Çevresindekilere kendi dünyalarına odaklanmaları gerektiğini söyleyen Kardashian sözlerine şöyle devam etti:

“Eminim orada sizin ilginizi bekleyen bazı sorunlar vardır. Hepimizin var. İnsanlar başkalarının mutluluğuna dayanamıyor. Şimdilerde maalesef başarılardan çok düşüşler konuşuluyor”