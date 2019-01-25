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Khloe Kardashian ailenin en uzunu...

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.01.2019 11:17 | Son Güncelleme

Kardashian klanının en renkli karakteri Khloe Kardashian, hayatı boyunca ‘çirkin kardeş’ olarak anıldı. Ama o hiçbir zaman pes etmedi; kilo verdi, spor yaptı ve onlar gibi oldu! Khloe onlardan yalnızca bir adım öndeydi... Nasıl mı?

Khloe Kardashian ailenin en uzunu...

"Her zaman ‘Kardashian’lardan şişko olan’ olarak adlandırıldım" diyen Khloe Kardashian, direndi ve diğer kardeşleri gibi oldu. Kilosuyla, tipiyle dalga geçirdi ama o kardeşler arasındaki en uzun boylu isimdi...

Gösteri dünyasının iki ünlü kardeşi California, Calabasas'ta objektiflere takıldı.

Bir ara el ele tutuşan iki kardeşin aralarındaki boy farkı ortaya ilginç bir görüntü çıkardı. 1.55 cm boyundaki Kourtney Kardashian ile 1.77 cm boyundaki Khloe Kardashian, bir süre el ele yürüdükten sonra bir dondurmacıya girip dondurma aldılar.

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Khloe Kardashian, sadece ailesinin değil aynı zamanda gösteri dünyasının da en uzun boylu kadın ünlülerinden biri.


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