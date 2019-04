Khloe Kardashian ihanetin ardından konuştu

Gösteri dünyasının bütün hayatını göz önünde yaşayan ailesi Kardashian/ Jenner ile ilgili bir skandal daha masaya yatırılıyor.

Henüz çiçeği burnunda bir anne iken nişanlısı Tristan Thompson tarafından üstelik de kardeşinin en yakın arkadaşı tarafından aldatılan Khloe Kardashian, bu yaşananlar hakkında konuştu.

34 yaşındaki Khloe Kardashian'ın olup biten hakkında ağlayarak anlattıkları, ailece kamera karşısına geçtikleri Keeping Up With The Kardashians'ın yeni bölümünün tanıtımında ekrana geldi.

Khloe Kardashian "Tristan beni sevebilirdi, bu her ne demekse. Ama onun bana saygısı yoktu" dedi.

Khloe Kardashian'ın nişanlısı Tristan Thompson, genç kadının kardeşi Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşı Jordyn Woods ile yakınlaşmıştı. Woods daha sonra katıldığı TV programında "Sadece öpüştük, aramızda başka bir şey olmadı" diye olup biteni anlatmıştı.