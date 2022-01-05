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Khloe Kardashian'ın sevgilisi Tristan Thompson: Bebeğin babası olduğum kanıtlandı özür dilerim

05.01.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Khloe Kardashian ile birlitekliği sırasında aldatma iddialarıyla gündeme gelen Basketbol yıldızı Tristan Thompson'ın Maralee Nichols'dan bir bebek sahibi olduğu DNA testiyle kanıtlandı. Thompson yaptığı açıklamada, "Bebeğin babası olduğum kanıtlandı" diyerek Khloe Kardashian'dan özür diledi.

Khloe Kardashian'ın sevgilisi Tristan Thompson: Bebeğin babası olduğum kanıtlandı özür dilerim

Khloe Kardashian, kısa bir süre birlikte olduğu Maralee Nichols'dan da bir erkek bebek sahibi olduğunu kabul etti. Thompson'ın, Nichols'ın dünyaya getirdiği bebeğin de babası olduğu, yapılan DNA testiyle kanıtlandı.

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Açıklamasında Nichols'ın bebeğinin babası olduğunu söyleyen Thompson "Bugün yapılan babalık testi benim, Maralee Nichols'ın bebeğinin babası olduğumu kanıtladı. Eylemlerimin bütün sorumluluğunu üzerime alıyorum. Babalığım ortaya çıktığına göre bu bebeği dostane bir şekilde büyütmek için sabırsızlanıyorum."

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Thompson, açıklamasında Khloe Kardashian'dan da özel olarak özür diledi. Thompson, kızı True'nun annesi Kardashian'a "Khloe sen bunu hak etmiyorsun" diye seslendi.
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Thompson, "Sergilediğim davranışları hak etmiyorsun. Bu davranışlarım, sana karşı olan kişisel görüşlerimle kesinlikle uyuşmuyor. Sana sonsuz saygım ve sevgim var" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Khloe Kardashian
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