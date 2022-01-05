Khloe Kardashian'ın sevgilisi Tristan Thompson: Bebeğin babası olduğum kanıtlandı özür dilerim

Khloe Kardashian, kısa bir süre birlikte olduğu Maralee Nichols'dan da bir erkek bebek sahibi olduğunu kabul etti. Thompson'ın, Nichols'ın dünyaya getirdiği bebeğin de babası olduğu, yapılan DNA testiyle kanıtlandı.

Açıklamasında Nichols'ın bebeğinin babası olduğunu söyleyen Thompson "Bugün yapılan babalık testi benim, Maralee Nichols'ın bebeğinin babası olduğumu kanıtladı. Eylemlerimin bütün sorumluluğunu üzerime alıyorum. Babalığım ortaya çıktığına göre bu bebeği dostane bir şekilde büyütmek için sabırsızlanıyorum."



Thompson, açıklamasında Khloe Kardashian'dan da özel olarak özür diledi. Thompson, kızı True'nun annesi Kardashian'a "Khloe sen bunu hak etmiyorsun" diye seslendi.



Thompson, "Sergilediğim davranışları hak etmiyorsun. Bu davranışlarım, sana karşı olan kişisel görüşlerimle kesinlikle uyuşmuyor. Sana sonsuz saygım ve sevgim var" diye konuştu.

