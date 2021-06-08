Khloe Kardashian kendisine 'yaratık' diyen takipçisine ayar verdi

Khloe Kardashian, kendisini çok fazla estetik yaptırdığı için “yaratık” olarak nitelendirip eleştirenlere yanıt verdi. 36 yaşındaki reality show yıldızı ve iş kadını, sosyal medyada reklam yüzü olduğu migren ilacının tanıtımını yaparken eleştirilerin hedefine yerleşti.

Bir Twitter kullanıcısı, “Ne tür bir ilaç firması bu kadar çok estetik yaptırıp yaratığa dönen birini reklam yüzü olarak seçer?” şeklinde yorum yapınca, Kardashian, genelde pek yapmasa da bu eleştiriye kayıtsız kalamadı ve yanıt verdi.

"KENDİNİ FEMİNİST OLARAK GÖRMEMELİSİN"

Kardashian, “Böyle hissettiğin için üzgünüm. Beni engelleme ya da takip etmeme hakkın var. Orada sessizce ağrı çeken pek çok kişiye yardım etmeye çalışıyorum. Sen tamamen kendi fikirlerini dile getiriyorsun. Ben de benimkini” şeklinde yorum yaptı.

Kardashian ayrıca eleştiren kişinin "feminist" yazan Twitter biyografisini de hedef aldı ve şöyle yazdı:

"Bir kadına sebepsiz yere saldırıyorsan kendini feminist olarak görmemen gerektiğini düşünüyorum."

