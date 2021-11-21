Kibariye 4 bin 200 TL'yi neden ödemedi? "Anam ölsün ki..."

Ekim ayında İstanbul Kadıköy’de bir kuaföre giden Kibariye, 4 bin 200 TL değerinde kaynak saç yaptırdı. İddiaya göre; ünlü şarkıcı, işlem sonrası ücreti ödemeden eşi Ali Küçükbalçık'la birlikte kuaförden ayrıldı.

4 bin 200 TL'lik tutarı ödemeyeceklerini belirten Küçükbalçık'ın, 'sponspor' teklifi kabul edilmeyince telefonu kapattığı ve işletme sahiplerinin numarasını engellediği belirtildi.

Tüm bu yaşananlardan haftalar sonra Kibariye de konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Dün akşam bir mekanda sahneye çıkan Kibariye, iddialara yanıt verdi.

"BENİ YALANCI GÖSTERİYORLAR"

Kibariye, "Bizim camiamızda herkes sponsorluklar içeren bir takım işler yapar, promosyon işlerde denir buna. Benim basına yansıyan kuaför meselem de tam olarak böyle bir mesele. Saçlarım kendi saçlarım değil. Ben 61 yaşındayım. Bu yaşıma kadar kimsenin üstüne basarak, kimseyi ezerek, kimsenin hakkını yiyerek gelmedim. Bu kuaför meselesi de bir sponsorluk olayıydı. Ama şu an ismini anmayacağım arkadaşlarımız böyle prim yapmayı tercih ettiler. Beni yalancı gösteriyorlar buna çok ama çok üzülüyorum" dedi.

Kibariye açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "Bir anam var anam ölsün ki; bu adını şimdi anmak istemediğim ve Allah'a havale ettiğim kişiler bu işi bir promosyon olarak yaptılar. Bütün sanatçılar promosyon yani sponsorlukla ayakkabılar, kıyafetler giyiyor, giyiyoruz. Kendilerinin paralarını gönderdim ama bu olay beni ziyadesiyle üzdü.

"BU KONUYU ALLAH'A HAVALE ETTİM"

"13 yaşından beri sahnelerdeyim" diyen Kibariye, "O gün beni nasıl tanıdılarsa bugünde aynı Kibariye'yim. Kimsenin gururuyla, onuruyla, parasıyla, ekmeğiyle oynamadım. Sesimle sanatımla var olmaya gayret ettim. Ben kul hakkına girmem, kul hakkı yemem. Sesimin ekmeğini yedim hep. Konuyu Allah'a havale ettim. Bu da böyle bilinsin" şeklinde konuştu. (Magazinburada)



