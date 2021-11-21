MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kibariye 4 bin 200 TL'yi neden ödemedi? "Anam ölsün ki..."

Kibariye 4 bin 200 TL'yi neden ödemedi? "Anam ölsün ki..."

21.11.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kaynak saç yapan bir kuaföre giden Kibariye'nin, 4 bin 200 TL'yi ödemeden dükkândan ayrıldığı iddia edilmişti. Kibariye, hakkındaki bu haberlere yanıt verdi.

Kibariye 4 bin 200 TL'yi neden ödemedi? "Anam ölsün ki..."

Ekim ayında İstanbul Kadıköy’de bir kuaföre giden Kibariye, 4 bin 200 TL değerinde kaynak saç yaptırdı. İddiaya göre; ünlü şarkıcı, işlem sonrası ücreti ödemeden eşi Ali Küçükbalçık'la birlikte kuaförden ayrıldı.

4 bin 200 TL'lik tutarı ödemeyeceklerini belirten Küçükbalçık'ın, 'sponspor' teklifi kabul edilmeyince telefonu kapattığı ve işletme sahiplerinin numarasını engellediği belirtildi.

Tüm bu yaşananlardan haftalar sonra Kibariye de konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Dün akşam bir mekanda sahneye çıkan Kibariye, iddialara yanıt verdi.

6198b79986b2453500d32de8

"BENİ YALANCI GÖSTERİYORLAR"

Kibariye, "Bizim camiamızda herkes sponsorluklar içeren bir takım işler yapar, promosyon işlerde denir buna. Benim basına yansıyan kuaför meselem de tam olarak böyle bir mesele. Saçlarım kendi saçlarım değil. Ben 61 yaşındayım. Bu yaşıma kadar kimsenin üstüne basarak, kimseyi ezerek, kimsenin hakkını yiyerek gelmedim. Bu kuaför meselesi de bir sponsorluk olayıydı. Ama şu an ismini anmayacağım arkadaşlarımız böyle prim yapmayı tercih ettiler. Beni yalancı gösteriyorlar buna çok ama çok üzülüyorum" dedi.

6198b79886b2453500d32de2

Kibariye açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "Bir anam var anam ölsün ki; bu adını şimdi anmak istemediğim ve Allah'a havale ettiğim kişiler bu işi bir promosyon olarak yaptılar. Bütün sanatçılar promosyon yani sponsorlukla ayakkabılar, kıyafetler giyiyor, giyiyoruz. Kendilerinin paralarını gönderdim ama bu olay beni ziyadesiyle üzdü.

"BU KONUYU ALLAH'A HAVALE ETTİM"

"13 yaşından beri sahnelerdeyim" diyen Kibariye, "O gün beni nasıl tanıdılarsa bugünde aynı Kibariye'yim. Kimsenin gururuyla, onuruyla, parasıyla, ekmeğiyle oynamadım. Sesimle sanatımla var olmaya gayret ettim. Ben kul hakkına girmem, kul hakkı yemem. Sesimin ekmeğini yedim hep. Konuyu Allah'a havale ettim. Bu da böyle bilinsin" şeklinde konuştu. (Magazinburada)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Eşi acısını paylaştı: Seni her düşündüğümde...Eşi acısını paylaştı: Seni her düşündüğümde...
Anahtar Kelimeler:
Kibariye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Günler sonra konuştu: Kabul etmedim

Günler sonra konuştu: Kabul etmedim

Yürek yakan sahneler! "Herkes öldürür sevdiğini"

Yürek yakan sahneler! "Herkes öldürür sevdiğini"

Kadir İnanır’dan üzen haber

Kadir İnanır’dan üzen haber

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

14 ülkeye yayıldı! Uzman isim uyardı: Koronadan daha bulaşıcı ve öldürücü

14 ülkeye yayıldı! Uzman isim uyardı: Koronadan daha bulaşıcı ve öldürücü

Taytının altına topuklu giydi, yoga yaptı

Taytının altına topuklu giydi, yoga yaptı

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Camdaki Kız itirafı: Gerçekte neler yaşadığını gösterseydik...

Camdaki Kız itirafı: Gerçekte neler yaşadığını gösterseydik...

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Eşi ve oğluyla pozuna beğeni yağdı!

Eşi ve oğluyla pozuna beğeni yağdı!

Geceyi birlikte geçirdiler! Paylaşım olay yarattı

Geceyi birlikte geçirdiler! Paylaşım olay yarattı

Gergin anlar kameraya yansıdı

Gergin anlar kameraya yansıdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.