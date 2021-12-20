Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin başrol oyuncusu Ahmet Kural set çalışanlarıyla türkü söyledi

Ahmet Kural, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu, Gülper Özdemir, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu gibi isimlerin başrolünde oynadığı Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin seti eğlenceli anlara ev sahipliği yaptı

SET ÇALIŞANLARI VE OYUNCULAR BERABER SÖYLEDİ

Dizide Kemal Dereli karakterini canlandıran Ahmet Kural çekime ara verdikleri sırada kamera karşısına geçip ''Gesi Bağları'' türküsünü set çalışanları ve oyuncu arkadaşlarıyla birlikte seslendirdi. Ünlü oyuncuya Esat Gökhan Kanat, Mehmet Aykaç, Musab Ekici ve Ömer Turan'da eşlik ettiler.

EKRANA VEDA EDECEK

Kıbrıs Zafere Doğru dizisi için 31. bölümde final yapma kararı verildi. Sevilen dizi, bu hafta 19. bölümü ile seyirciyle buluşmuştu.



