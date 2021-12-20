MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin başrol oyuncusu Ahmet Kural set çalışanlarıyla türkü söyledi

Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin başrol oyuncusu Ahmet Kural set çalışanlarıyla türkü söyledi

20.12.2021 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Kural, Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin set çalışanları ve oyuncularıyla birlikte kamera karşısına geçti. Esat Gökhan Kanat, Mehmet Aykaç, Musab Ekici ve Ömer Turan ''Gesi Bağları'' türküsünde ünlü oyuncuya eşlik ettiler.

Ahmet Kural, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu, Gülper Özdemir, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu gibi isimlerin başrolünde oynadığı Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin seti eğlenceli anlara ev sahipliği yaptı

SET ÇALIŞANLARI VE OYUNCULAR BERABER SÖYLEDİ

Dizide Kemal Dereli karakterini canlandıran Ahmet Kural çekime ara verdikleri sırada kamera karşısına geçip ''Gesi Bağları'' türküsünü set çalışanları ve oyuncu arkadaşlarıyla birlikte seslendirdi. Ünlü oyuncuya Esat Gökhan Kanat, Mehmet Aykaç, Musab Ekici ve Ömer Turan'da eşlik ettiler.

EKRANA VEDA EDECEK

Kıbrıs Zafere Doğru dizisi için 31. bölümde final yapma kararı verildi. Sevilen dizi, bu hafta 19. bölümü ile seyirciyle buluşmuştu.

thumbs_b_c_cb402cdfba19368a396f9c1c2b2c8b64


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGüzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncunun eski halini hatırlıyor musunuz?Güzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncunun eski halini hatırlıyor musunuz?
PARTNERİlk kez el ele!İlk kez el ele!
Camdaki Kız'da itiraf: Ben anne olacağımCamdaki Kız'da itiraf: Ben anne olacağım
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Kural
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Evini toplarken fark etti, milyoner oldu

Evini toplarken fark etti, milyoner oldu

Merkez Bankasından bir faiz indirimi daha

Merkez Bankasından bir faiz indirimi daha

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam

Ünlü oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti!

Milyonların gözü emekli ve memur zammında: 'Yapılacak zam oranı...'

Milyonların gözü emekli ve memur zammında: 'Yapılacak zam oranı...'

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

İddialı dekolte! "Melis Sezen'in önüne geçtin"

İddialı dekolte! "Melis Sezen'in önüne geçtin"

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Turbo Turabi yine durmadı! Olay paylaşım

Turbo Turabi yine durmadı! Olay paylaşım

Aşk bacayı sardı! Milli voleybolcuyla yakalandı

Aşk bacayı sardı! Milli voleybolcuyla yakalandı

Göğüs dekoltesi olay oldu! Bakan bir daha baktı

Göğüs dekoltesi olay oldu! Bakan bir daha baktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.