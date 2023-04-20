Kibrit nasıl yazılır, kibrit yazımı nasıl olmalıdır? Kibrit mi kirbit mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimize Arapçadan geçen kibrit kelimesi, kükürt kelimesinden gelir. Kibrit yapımında kükürt kullanılır, bu nedenle de ismi konusunda kükürt sözcüğünden ilham alınmıştır. Ancak kelimenin yapısı gereği telaffuzu bazı kişiler için zorlayıcı olabilir. “b” ve “r” harflerinin yan yana gelmesinden dolayı bazı kişiler bu kelimeyi söylerken harflerin yerini değiştirerek hata yapabilir. Dolayısıyla yazılışını da bu şekilde sanarak yazım yanlışına düşebilirler.

Kibrit nasıl yazılır?

Yazımı en çok karıştırılan kelimelerden biri olarak kibrit karşımıza çıkar. Bazı kişiler bu kelimeyi “kirbit” ya da “kiprit” şeklinde telaffuz ettiği için yazarken de bu şekilde hata yapabilir. Kibrit yazımı ile ilgili en güvenilir kaynak ise TDK’dir. Bu sayfaya bakarak kelimenin hem anlamı hem de doğru yazılışı öğrenilebilir. Bu sözcüğün doğru yazımı her zaman kibrit şeklinde olmalıdır. Aksi takdirde yazım yanlışı yapılmış olur.

Kibrit mi kirbit mi?

Kibrit kelimesi ile ilgili telaffuz hatalarından dolayı pek çok kişi bu sözcüğü yazarken kafa karışıklığı yaşar. Bunu önlemenin yolu ise sözcüğün doğru yazılışını öğrenmek ve hem konuşma hem de yazı dilinde bu şekilde kullanmaktır. Kibrit mi yoksa kirbit mi sorusu ise oldukça sık sorulur. Bu kelimenin doğru yazımı ve telaffuzu kibrit şeklindedir.

Kibrit doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Kibrit doğru yazılışı nasıl olmalı sorusuna yanıtı TDK’den bulmak mümkündür. Bütün kelimelerin yazılışını içeren bu sözlük sayesinde Türkçe doğru bir şekilde kullanılabilir. Kibrit TDK kurallarına göre “kibrit” şeklinde yazıldığında doğru kullanılmış olur. Bu sözcüğün cümle içindeki örnek kullanımları ise aşağıdaki gibidir: