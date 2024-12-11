Kilis'in kendine has lezzetleri! Bu şehirde tadılması gereken yemekler

Türkiye’nin güneydoğusunda yer alan Kilis, zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Sebzeden et yemeklerine, salatalardan tatlılara kadar geniş bir mutfak kültürü bulunan Kilis mutfağının, bulunduğu coğrafyanın da etkisiyle kendine özgü tatları mevcuttur. Bölgemin kendine özgü iklimi ve tarım ürünleri zaman içerisinde yerel mutfaktaki çeşitliliği ve lezzeti şekillendirmiştir. Kilis, günümüzde geleneksel ve çağdaş mutfak anlayışını bir araya getirerek diğer şehirlerden farklı olarak kendine has bir mutfak kültürü oluşturmuştur.

Kilis’in denenmesi gereken lezzetleri

Mahluta Çorbası

Kırmızı mercimek ile yapılan bu çorba, kendine özgü lezzeti ile öne çıkar. Mahluta çorbası, içerisindeki bulunan malzemelerle hem lezzetli hem de sağlıklı bir seçenek sunar.

Lebeniye Çorbası

Güneydoğu Anadolu mutfağında yaygın olarak tüketilen çorba nohut, pirinç ve et ile yapılmaktadır. İçeriğinde et ve yoğurt bazlı malzemeler olduğundan oldukça doyurucu bir lezzet sunar. Genellikle tereyağı ve nane ile tatlandırılarak servis edilir.

Kilis Tava

'Tava kebabı' olarak da bilinen Kilis tava, kuzu zırh kıyması ve biberle hazırlanmaktadır. Bilhassa Kilis ve çevresinde sıklıkla tüketildiğinden bölgenin mutfak kültürünün önemli bir parçasıdır. Lezzeti ve özel yapım şekliyle dikkat çeken Kilis tava, genellikle özel günlerde ve kutlamalarda tercih edilir.

Kilis Öccesi

Mücvere benzeyen görünümüyle genellikle yemeklerin yanında sunulan bir lezzettir. Un, yumurta ve maydanoz karışımıyla hazırlanır ve iki tarafı da kızartılarak servise sunulur. Öcce pratik ve lezzetli bir seçenek olarak atıştırmalık veya garnitür olarak tercih edilir.

Mıkla

Mıkla, yoğurt ve yumurta bazlı hızlıca hazırlanabilen pratik bir yemektir. Genellikle 20 dakika içinde hazırlanabilir ve sarımsaklı yoğurtla servis edilir. Bilhassa hafif öğünlerde besleyici ve lezzetli bir seçenek olarak tercih edilir.

Kübbülmüşviyye

Kübbülmüşviyye, Kilis mutfağına özgü içli köfte türüdür. Diğer içli köftelerden farklı olarak iç harcına iç yağ ve tarçın eklenir, bu da ona kendine özgü bir lezzet katar. Köfteler oruk gibi şekillendirilir, tercihe göre ya kızartılır ya da fırınlanır. Yöresel yemeklerin içerisinde kendine özgü bir lezzet olarak öne çıkar.

Şıhılmöhşe

Kabakların oyulup kıymalı harçla doldurulmasıyla hazırlanan, aslında Hatay mutfağında öne çıkan bir yemektir. Ancak, Kilis ve Arap mutfaklarında da önemli bir yere sahiptir. Zengin iç harcı ve basit pişirilmesi sayesinde bu bölgelerin geleneksel sofralarında sıklıkla tercih edilen bir yemektir.

Kilis Kebabı

Patlıcan, biber ve kıyma ile yapılır, özellikle Kilis ve çevresinde büyük bir beğeniyle tüketilir. Genellikle nar ekşisi eklenerek tatlandırılır. Kilis kebabı, sıklıkla özel günlerde tercih edilen geleneksel yemeklerden biri olarak öne çıkar.

Teşrübe

Patlıcan ve domatesle hazırlanır, genellikle tırnak pidenin üzerinde servis edilir. Yemeğin sunumu sarımsaklı yoğurtla tamamlanır, bu da ona farklı bir aroma katar. Teşrübe pratik ve doyurucu bir yemek olarak yerel mutfakta sıklıkla tercih edilir.

Züngül Tatlısı

Züngül pratik ve lezzetli bir seçenek olduğundan geleneksel tatlılar arasında sıklıkla tercih edilir. Ana malzeme olarak üzüm pestilinin yumurta ve una batırılmasıyla hazırlanır. Pestil, zeytinyağında kızartıldığında çıtır bir doku kazanır. Kısa bir süre içerisinde hazırlanabildiğinden sofralarda sıklıkla yer alan bir tatlıdır.