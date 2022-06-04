Killa Hakan öldü mü, sağlık durumu nasıl? Ünlü rapçi Massaka'dan Killa Hakan paylaşımı: "Ölüm kalım savaşı veriyor"

Almanya'da yaşayan ünlü rapçi Killa Hakan'la ilgili sosyal medyada yer alan mesajlar sevenlerini korkuttu. Rapçi dostu Massaka, Killa Hakan'la birlikte olduğu bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak yaptığı açıklamayla, Killa Hakan'ın sevenlerini korkuttu.

ÖLÜM KALIM SAVAŞI VERİYOR

Massaka ya da diğer bilinen sahne adlarıyla Murdoc olarak bilinen ve gerçek adı Murat İlhan olan ünlü rapçi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla rap müzik dünyasını korkuttu. Almanya'da yaşayan Killa Hakan ile birlikte olduğu bir fotoğrafını paylaşan Massaka, Killa Hakan'ın sağlık durumunun hiç iyi olmadığını, yoğun bakımda ölüm kalım savaşı verdiği belirtti.

GELEN PAYLAŞIM HAYRANLARINI KORKUTTU

Ünlü rapçi Massaka, Instagram hesabından Killa Hakan'la ilgili üzücü bir paylaşımda bulundu. Massaka paylaşımında, "Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerinde bulundu.

KİLLA HAKAN KİMDİR?

3 Mart 1973 doğumlu olan Hakan Durmuş ya da bilinen adıyla Killa Hakan'ın ailesi 1960'lı yıllarda işçi olarak Trabzon'dan Almanya'ya göç etmiştir, aslen Tokatlıdır. Babası Ali Rıza Durmuş güreşçidir. A Milli Takımı'nda çok başarılı olmuştur ve madalyaları vardır. Killa Hakan, Almanya Kreuzberg'de doğup, büyümüş ve okumuştur. Getto hayat yaşayan Hakan, sokaklarla erken yaşta tanışmış ve genç yaşında hapse girmiştir. Cezaevi yıllarında sürekli sözler yazmıştır. İlk hapse girişi Alman polisi sadece Türklere karşıt tavırlar yüzünden genç yaşta Hakan'a ceza vererek hapse girmiştir. Bu olay ile Killa Hakan ilk kez hapishaneye girmiştir. Son olarak bir polise ırkçı (Nazi) dediği için 4 ay hapis yatmıştır. Almanya'da Yabancı Sözlü Rap Müzik yapmak yerine Türkçe rap yapmış ve kendini zamanla Avrupa'ya kanıtlamıştır. Ayrıca Killa Hakan günümüz Almanya'sında çok sosyal işlerle uğraşmaktadır. Avrupa'da Türkçe rap albümlerini satmayı ve Türkçe dilini Avrupa'ya tanıtmayı amaçlamıştır. Killa Hakan Almanya'da Workshop'lar vererek Rap müziği ile hayata tutunmayı öğrencilerine öğretmektedir. Son olarak yine bir ilki başaran Killa Hakan, MTV Almanya kanalında 15 hafta boyunca Top 10 listesinde kalarak kırılmayan tüm zincirleri kırmıştır. Şarkılarında devamlı söylediği "36" sayısı; doğup ve büyüdüğü Kreuzberg City'nin posta kodu numarasıdır. Killa Hakan, aynı zamanda 36 Boys Çetesi'nin en eski üyelerinden biridir.

