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Killer Mike neden tutuklandı? Grammy'de ödül sevinci yarım kaldı! Killer Mike'a ters kelepçe

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.02.2024 12:25 | Son Güncelleme:
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66'ncı Grammy Ödülleri'nde 3 ödül alan Killer Mike, sahneden indikten sonra kelepçelenerek gözaltına alındı. Törendeki o anlar sosyal medyada gündem oldu. "Killer Mike neden tutuklandı?" sorusu da merak edildi.

66'ncı Grammy Ödülleri gecesinde bomba bir olay yaşandı Ödül töreninde, 'En İyi Rap Şarkısı' ve 'En İyi Rap Performansı' ve 'En İyi Rap Albümü' ödüllerini kazanan Killer Mike, sahneden indikten sonra kelepçelenerek gözaltına alındı.

ABD basınına yansıyan haberlere göre; Killer Mike, Grammy Ödülleri'nin düzenlediği Crypto.com Arena'da çalışan bir güvenlik görevlisiyle kavga etti.

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Los Angeles Polis Teşkilatı sözcüsü yaptığı açıklamada, gerçek adı Michael Render olan 48 yaşındaki rapçinin ödül töreninden saatler önce, yaşadığı fiziksel kavga nedeniyle tutuklandığını bildirdi.

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Rapçi aynı akşam kefaletle serbest bırakıldı ve 29 Şubat'ta Los Angeles'ta mahkemeye çıkması planlanıyor.

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