YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Kilo sorunu yaşayanlar dikkat! İşte karadut suyunun 7 mucizevi faydası...

Kilo sorunu yaşayanlar dikkat! İşte karadut suyunun 7 mucizevi faydası...

27.03.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle yaz aylarında sıkça tüketilen karadut suyunun az bilinen pek çok faydası bulunuyor. Karadut suyunun içerisinde bol miktarda C, E ve K vitaminleri yer aldığı bilinmekte. Bu da söz konusu içeceği normalden çok daha değerli kılıyor. Karadut suyu kabızlık ve şişkinlik sorunu yaşayanlar için de bulunmaz bir nimet. İşte karadut suyunun 7 mucizevi faydası...

Kilo sorunu yaşayanlar dikkat! İşte karadut suyunun 7 mucizevi faydası...

Karadut suyu özellikle bakır, demir, magnezyum, mangan, selenyum, çinkonun yanında beta karoten açısından zengin bir besin grubu olarak karşımıza çıkıyor. Karadut ağacının meyvesi olan karadutlar her sene Mayıs aylarında tüketilebilir duruma geliyorlar. İşte karadut suyunun 7 faydası...

KARADUT SUYUNUN PEK BİLİNMEYEN 7 FAYDASI!

Lezzetiyle halk arasında en çok sevilen içeceklerden olan karadut suyu, vitamin deposu olarak biliniyor. Karadut suyun ister içilerek, ister gargara yapılarak, isterse cilde sürülerek kullanılabilmekte. Ayrıca sabah saatlerinde aç karına bir bardak karadut suyu içmenin, bağırsak ve midede oluşan problemlerin giderilmesinde oldukça faydalı olduğu biliniyor.

İşte karadut suyunun 7 faydası:

-Sindirim sistemini düzenleyici etkisi bulunmaktadır.

-Karadut suyu, kabızlığın minimum seviyeye düşürülmesine katkı sağlar.

-Kilo sorunu yaşamakta olan kişiler, diyet listelerinde karadut suyuna yer verebilirler. İyi bir lif kaynağı olan karadut suyu, şişkinlik ve diğer mide sorunlarına iyi gelir.

5ecbbd7566a97c8b85cfb428

-Karadutun suyu çıkarılarak tüketildiğinde, vücudu dinç tutar. Kan akşını hızlandırır ve daha pek çok yarar sağlamaktadır.

-Hücre için enerji ürettiği bilinen karadut suyu, şekeri glikoza çevirebilen, karbonhidrat içerir.

-Karadut suyunun içinde K vitamini olduğundan, kemik gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca vücudun daha fazla demir emilimi yapabilmesine destek olur.

-Karadut suyunun içerisinde yalnızca K vitamini bulunmaz. Aynı zamanda C vitamini bakımından da oldukça zengindir. C vitamini, sağlığı koruma etkisine sahiptir. Karadut suyu, vücuttaki serbest radikallerin dışa aktarılmasına önemli katkılarda bulunmaktadır.

KARADUT SUYU NE KADAR TÜKETİLMELİ?

karadut_suyunun_faydalari_nelerdir_1508233531_4688

Karadut suyu vitamin ve mineral bakımından zengin, cilt ve saç bakımında kullanılabilen, yüksek oranda lif içeren ve demir kaynağı olarak görülen karadut özünden yapılmaktadır ve günde ne kadar tüketileceği de önemli bir konu olarak merak edilmekte. Karadut özü herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayanlar için günde 1 su bardağı kadar tüketilebilmektedir.

KARADUT SUYU KANSIZLIĞA İYİ GELİR Mİ?

Kansızlığa karşı etkili olduğu bilinmekte olan Karadut suyu, bu hastalıktan şikayet edenlerin mutlaka tüketmesi gereken bir içecektir. C vitamini, demir emilimine yardımcı olduğu için, demir eksikliğinden kaynaklı anemiye de iyi gelmektedir.

KİLO VERMEYE YARDIMCI!

Karadut suyu kilo vermenize yardımcı olmaktadır. Özellikle şekersiz hazırlanan karadut suyu, diyet menüsüne ekleyebilirsiniz. Çünkü sindirim sistemini çalıştırdığı için kilo vermeyi de hızlandırmaktadır. Ayrıca tatlı yeme isteğini bastırmaktadır. Yağ, kalori ve karbonhidrat oranı düşük olan bu içecek rahatlıkla tüketilebilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zencefilin mucizevi 12 faydası! Zencefilin mucizevi 12 faydası!
Soğuk baklava nasıl yapılır? Soğuk baklava nasıl yapılır?
Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 liraHer gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olay iddia! Ünlü futbolcunun karısı eşinin en yakınındaki kişiyle...

Olay iddia! Ünlü futbolcunun karısı eşinin en yakınındaki kişiyle...

Yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle büyüledi! 'Panter gibisin'

Yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle büyüledi! 'Panter gibisin'

Seksi videosu ortalığı yaktı: Kızım düştüm be!

Seksi videosu ortalığı yaktı: Kızım düştüm be!

Bu yiyecekler protein deposu!

Bu yiyecekler protein deposu!

Zeytinyağının bozulmasını bu yöntemlerle önleyin

Zeytinyağının bozulmasını bu yöntemlerle önleyin

Şifa niyetine içilebilecek terbiyeli tavuk çorbası nasıl yapılır?

Şifa niyetine içilebilecek terbiyeli tavuk çorbası nasıl yapılır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.