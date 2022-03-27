Kilo sorunu yaşayanlar dikkat! İşte karadut suyunun 7 mucizevi faydası...

Karadut suyu özellikle bakır, demir, magnezyum, mangan, selenyum, çinkonun yanında beta karoten açısından zengin bir besin grubu olarak karşımıza çıkıyor. Karadut ağacının meyvesi olan karadutlar her sene Mayıs aylarında tüketilebilir duruma geliyorlar. İşte karadut suyunun 7 faydası...

KARADUT SUYUNUN PEK BİLİNMEYEN 7 FAYDASI!

Lezzetiyle halk arasında en çok sevilen içeceklerden olan karadut suyu, vitamin deposu olarak biliniyor. Karadut suyun ister içilerek, ister gargara yapılarak, isterse cilde sürülerek kullanılabilmekte. Ayrıca sabah saatlerinde aç karına bir bardak karadut suyu içmenin, bağırsak ve midede oluşan problemlerin giderilmesinde oldukça faydalı olduğu biliniyor.

İşte karadut suyunun 7 faydası:



-Sindirim sistemini düzenleyici etkisi bulunmaktadır.

-Karadut suyu, kabızlığın minimum seviyeye düşürülmesine katkı sağlar.

-Kilo sorunu yaşamakta olan kişiler, diyet listelerinde karadut suyuna yer verebilirler. İyi bir lif kaynağı olan karadut suyu, şişkinlik ve diğer mide sorunlarına iyi gelir.

-Karadutun suyu çıkarılarak tüketildiğinde, vücudu dinç tutar. Kan akşını hızlandırır ve daha pek çok yarar sağlamaktadır.

-Hücre için enerji ürettiği bilinen karadut suyu, şekeri glikoza çevirebilen, karbonhidrat içerir.

-Karadut suyunun içinde K vitamini olduğundan, kemik gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca vücudun daha fazla demir emilimi yapabilmesine destek olur.

-Karadut suyunun içerisinde yalnızca K vitamini bulunmaz. Aynı zamanda C vitamini bakımından da oldukça zengindir. C vitamini, sağlığı koruma etkisine sahiptir. Karadut suyu, vücuttaki serbest radikallerin dışa aktarılmasına önemli katkılarda bulunmaktadır.

KARADUT SUYU NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Karadut suyu vitamin ve mineral bakımından zengin, cilt ve saç bakımında kullanılabilen, yüksek oranda lif içeren ve demir kaynağı olarak görülen karadut özünden yapılmaktadır ve günde ne kadar tüketileceği de önemli bir konu olarak merak edilmekte. Karadut özü herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayanlar için günde 1 su bardağı kadar tüketilebilmektedir.

KARADUT SUYU KANSIZLIĞA İYİ GELİR Mİ?

Kansızlığa karşı etkili olduğu bilinmekte olan Karadut suyu, bu hastalıktan şikayet edenlerin mutlaka tüketmesi gereken bir içecektir. C vitamini, demir emilimine yardımcı olduğu için, demir eksikliğinden kaynaklı anemiye de iyi gelmektedir.

KİLO VERMEYE YARDIMCI!

Karadut suyu kilo vermenize yardımcı olmaktadır. Özellikle şekersiz hazırlanan karadut suyu, diyet menüsüne ekleyebilirsiniz. Çünkü sindirim sistemini çalıştırdığı için kilo vermeyi de hızlandırmaktadır. Ayrıca tatlı yeme isteğini bastırmaktadır. Yağ, kalori ve karbonhidrat oranı düşük olan bu içecek rahatlıkla tüketilebilir.



