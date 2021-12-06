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Kilo verdikten sonra sarkan cildini gösterdi! Kendisini eleştirenlere meydan okudu

06.12.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jess Walsh isimli TikTok kullanıcısı kilo verme serüvenini sosyal medya hesabından paylaştı. 10 kilo verdikten sonra sarkık cildini sosyal medyadan gösteren Walsh, kendisini eleştirenlere meydan okudu. TikTok yıldızı özgüveninden dolayı övgü dolu yorumlar aldı.

Kilo verdikten sonra sarkan cildini gösterdi! Kendisini eleştirenlere meydan okudu

Kilo verme yolculuğunu TikTok'ta belgeleyen bir kadın , gevşek cildi yüzünden onu sert bir şekilde eleştirenlere âdeta savaş açtı. 3.3 milyon TikTok takipçisine sahip olan Walsh, düzenli olarak kilo verme sürecini sosyal medya hesabından anlattı. 24 yaşındaki genç kadın sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek için tüm çabalarına rağmen kötü yorumların hedefi haline geldi.

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KARNINI GÖSTERDİ

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Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsediğini dile getiren Walsh, yolculuğuna 190 kilo olarak başladı. Kilo verdikten sonra cildinde sarkmalar olduğundan bahseden Walsh, sosyal medya hesabından karnını gösteren bir paylaşım yaptı. Milyonlarca görüntülenmeye ulaşan paylaşımının sonrasında Walsh, olumsuz eleştirilere rağmen devam edeceğini ve kendi kilolarını göstermekten korkanların sözcüsü olacağını dile getirdi.

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Beden pozitifliği savunucusu olan Walsh’in gönderisi 19.9 milyon görüntüleme ve 1.3 milyon beğeni topladı. Sert ve olumsuz yorumların yanından birçok kullanıcı Walsh’i cesaretinden dolayı övdü ve kendilerine ilham olduğunu belirtti.

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