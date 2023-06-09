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Kilo verdiren iğne hastanelerde kullanılacak! Kısa sürede yüzde 15 zayıflatıyor... Yan etkileri ise düşündürücü...

09.06.2023 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya bu kararı konuşuyor! İngiltere hükümeti kilo verdiren iğnenin hastanelerde kullanılması için onay verdi. İğneyi kullanan kişiler kısa sürede yüzde 15 oranında kilo kaybediyor. Obeziteyle mücadelede etkin kullanılması beklenen iğneyle ilgili doktorlar uyarıda bulunuyor. Tartışma yaratan tedavi yönteminde ise beklenen yan etkiler açıklandı. İşte detaylar...

Kilo verdiren iğne hastanelerde kullanılacak! Kısa sürede yüzde 15 zayıflatıyor... Yan etkileri ise düşündürücü...

İngiltere obezite kaynaklı hastalıkları bastırmak için kilo verdiren bir iğneyi hastanelerde kullanmaya hazırlanıyor. İştahı bastıran iğne kişilerin tok hissetmesini sağlıyor. Ancak doktorlar iğnenin yan etkileri konusunda da uyarıyor.

KULLANANLAR KISA SÜREDE YÜZDE 15 ZAYIFLIYOR

Habertürk'te yer alan habere göre, İngiltere'de hastanelerde kullanılacak olan kilo verdiren iğne beraberinde bazı tartışmaları da getirildi. Obeziteyle mücadelede kullanılacak olan iğne iştahı azaltıyor, tokluk hissi veriyor ve kişi kısa sürede vücut ağırlığının yüzde 15'ini kaybediyor.

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İNGİLTERE ONAYLADI

İngiltere hükümeti iğnenin kullanılması için onay verdi. Söz konusu iğneyi Danimarka merkezli bir şirket geliştirdi. İğne vücutta yemek yedikten sonra salgılanan hormonu taklit ediyor. Bu sayede kişide tokluk hissi oluşuyor. İğnenin obeziteyle mücadelede kullanılması bekleniyor. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak kilo verdiren iğneyi 'umut vadedeci' olarak değerlendirdi.

YAN ETKİLERİ NELER?

İğnenin yan etkileri arasında ise baş dönmesi, şişkinlik ve gaz yer alıyor. Bazı kişilerde ise tedavi sonrasında kiloların geri alındığı tespit edildi. Doktorlar ise temkinli kalarak bu tür iğne ve ilaçları kullananları uyarıyor. Obeziteye çare olarak sağlıklı beslenme ve spor gösteriliyor.

ELON MUSK 13 KİLO VERMİŞTİ

İğne pilot uygulama kapsamında ülkede onbinlerce insanda uygulanacak. Aralarında dünyaca ünlü iş adamı Elon Musk ve Kim Kardashian'ın yer aldığı çok sayıda ünlünün iğneyle zayıfladığı belirtiliyor. Geçtiğimiz sene 13 kilo veren Elon Musk sırrı sorulduğunda aralıklı oruç ve iğne yanıtını vermişti.

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