Kilo verip üstüne para bile kazandı! Denek olup bir haftada 4 kilo verdi

Yıllardır diyet yapmasına rağmen kalıcı kilo veremeyen ve NHS üzerinden zayıflama iğnesi alamayan kadın, yüksek maliyetli özel reçeteler yerine faz-3 klinik deneye katılmayı tercih etti. Deney kapsamında, gerçek ilaç ya da plasebo alma ihtimali bulunmasına rağmen, düzenli sağlık takibi ve beslenme desteği kararında etkili oldu.

HAFTALIK DEĞİL AYLIK

Deneyde test edilen ilacın en dikkat çekici yönü, Wegovy ve Mounjaro’dan farklı olarak ayda bir kez uygulanması. Önceki çalışmalarda obezite ve diyabet hastalarında vücut ağırlığının yüzde 20’sine kadar kayıp sağladığı belirtildi.

İŞTAHI DİREKT KESİYOR

İlk enjeksiyondan sonraki sabah açlık hissinin tamamen kaybolduğunu söyleyen katılımcı, iki hafta içinde 4 kilo verdi. Üç ayın sonunda toplam kaybı yaklaşık 10 kiloya ulaştı.

YAN ETKİLER TAKİP EDİLİYOR

Deney süresince mide bulantısı yaşanmazken, kabızlık ve hafif mide yanması görüldü. Tüm yan etkiler hastane kontrolünde takip edildi ve gerekli ilaçlar reçete edildi.

Deneyin önemli bir parçasını düzenli diyetisyen görüşmeleri oluşturuyor.

Deneye katılmayı yalnızca kişisel fayda olarak görmediğini belirten kadın, obezitenin kronik bir hastalık olduğuna dikkat çekiyor.