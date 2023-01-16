Kilo verme sırrı herkesi şaşkına çevirdi! “Günde iki kez cinsel ilişkiye girerek kilo verdim”

Dört çocuk annesi sosyal medya fenomeni Carla Belluci, son çocuğunun doğumunun ardından kilo vermek adına sıkı bir kamp sürecine girdiğini dile getirdi. Spor salonu ve diyet için kendisi zorladığı bir dönemin içine girmesine rağmen kilo vermeyi başaramadığını söyleyen Belluci, sırrının cinsle ilişkiden geçtiğini belirtti. Fenomen isim eşiyle günde iki kez cinsel ilişkiye girerek istediği kiloya ulaştığını itiraf etti.

“KİLO VERME SIRRIMI İSTEDİLER”

Dördüncü çocuğunun doğumundan sonra radikal bir şekilde kilo veren Belluci, “Kilo verme sırrımı istediler. Neden bu kadar düşündüklerini anlamıyorum. Her şey tek bir spor salonu seansı olmadan gerçekleşti. Üyeliklere yüzlerce dolar harcayan kişileri anlamıyorum. Sadece günde iki kez cinsel ilişkiye girerek kilo verdim. Formülü bu kadar basit” dedi.

