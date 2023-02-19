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Kiloları yüzünden gündem oluyordu! Selena Gomez'den alkış alan sözler: Sağlıklı olmayı tercih ederiö

19.02.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde aldığı kilolarla dikkatleri üzerine çeken Selena Gomez, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gomez kilolarıyla herhangi bir sorunu olmadığını belirtti.

Kiloları yüzünden gündem oluyordu! Selena Gomez'den alkış alan sözler: Sağlıklı olmayı tercih ederiö

Son olarak 'Only Murders In The Building' adlı dizide rol alan Selena Gomez, bir süredir aldığı kilolarla konuşuluyor. Sosyal medya hesabından lupus ilacının kilosunu nasıl etkilediğini anlatan Selena Gomez, kendisi gibi sağlık soruları yaşayıp aldığı ilaçlarla kilo alan kişilere seslendi.

Selena Gomez, "Bunu bıraktığımda, kilo verme eğilimindeyim. Yaşadıklarından utanç duyan kişileri cesaretlendirmek istedim" ifadelerini kullandı.

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Ünlü isim ayrıca "Bir model değilim ve asla olmayacağım. Size sadece sizi sevdiğimi söylemek istedim ve beni destekleyip anladığınız için teşekkür ederim. Ve dürüst olmak gerekirse, insanları vücutları veya başka bir şey için utandırmaya inanmıyorum" dedi.

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Selena Gomez, daha sonra "İnsanların senin güzel ve harika olduğunu bilmesini istiyorum. Evet, kendimizi kötü hissettiğimiz günlerimiz oluyor ama sağlıklı olmayı ve kendime bakmayı tercih ederim. İlaçlarım önemli ve bana yardımcı olanın onlar olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

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