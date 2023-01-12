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Kilolarıyla gündem olan Selena Gomez dekoltesiyle fırtına gibi esti

11.01.2023 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde kilo aldığı yönündeki haberlerle adından söz ettiren dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez, Altın Küre Ödül Töreni'ndeki tarzıyla ilgi odağı oldu. Siyah straplez bir elbise tercih eden Selena Gomez derin dekoltesiyle dikkat çekti.

Kilolarıyla gündem olan Selena Gomez dekoltesiyle fırtına gibi esti

Bipolar ilaçları kullandığı için hızlı bir şekilde kilo aldığı konuşulan ünlü oyuncu Selena Gomez, Los Angeles'ta düzenlenen Altın Küre Ödül Töreni'ne iddialı stiliyle damga vurdu.

Kilolarıyla gündem olan Selena Gomez derin dekoltesiyle göz kamaştırdı

Mor tonlarında kolluklar takan Selena Gomez'in elbisesinde minik bir yırtmaç da vardı.

Kilolarıyla gündem olan Selena Gomez dekoltesiyle nefes kesti

Güzel oyuncunun Altın Küre pozlarına sosyal medya kullanıcıları da kayıtsız kalamadı.

Kilolarıyla gündem olan Selena Gomez derin dekoltesiyle göz kamaştırdı

Bazı kullanıcılar Gomez'e kilonun yakıştığını söylerken, bazıları ise elbiseyi yaşına uygun bulmadı.

Kilolarıyla gündem olan Selena Gomez derin dekoltesiyle göz kamaştırdı

Kilolarıyla gündem olan Selena Gomez derin dekoltesiyle göz kamaştırdı

Yakın zaman önce Cabo'da dostlarıyla tatil yapan yıldız, kendisini görüntüleyen gazetecilere kıvrımlarını sergilemişti.

Kilolarıyla gündem olan Selena Gomez dekoltesiyle nefes kesti

Selena Gomez'in bu pozları, hayranları tarafından oldukça özgüvenli bulundu.

Kilolarıyla gündem olan Selena Gomez dekoltesiyle nefes kesti


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