Binlerce metre yüksekten düşmesine rağmen hayatta kalmayı başaran hostes: Vesna Vulonic

Dünyanın pek çok noktasında ‘mucize’ olarak tanımlanan olaylar gerçekleşti. Bunlardan biri de 1972 yılında yaşanan uçak kazasında meydan geldi. Kaza yapan uçakta hostes olarak çalışan Vesna Vulovic, kilometrelerce yükseklikten düşmesine rağmen hayata tutunmayı başardı.

UÇUŞ SEVDASI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Vesna Vulovic, 3 Ocak 1950 yılında Belgrad’ta doğdu. Babası iş insanı, annesi ise fitness eğitmeniydi. Çocukluğundan itibaren Beatles’a hayran olan Vulovic, 20’li yaşlarında İngilizcesini geliştirmek için İngiltere’ye gitti. Belgrad ve Londra arasında yaptığı uçuşlardan sonra hostes olmaya karar verdi. 1971 yılında Vulovic için uçuş ekiplerine katılma şansı doğdu. Ancak hayatı boyunca düşük tansiyon sorunuyla mücadele etmişti. Bu nedenle hostes olmak için gerekli olan tıbbi muayeneden geçeceğini düşünmüyordu. Yine de şansını denemek istiyordu ve ilk denemesinde işe kabul edilmeyi başardı.

İSİMLER KARIŞTI

Vulovic, 8 aylık kariyerinden sonra Stockholm’den Belgrad’a uçan JAT 367 sefer sayılı uçak için görevlendirildi. Aslında Vulovic’in ismi başka bir hostes ile karıştırılmıştı. Onun yerine başka bir isim bu sefer için görevlendirilmişti. Yaşanan karışıklığa rağmen Vulovic, uçağa binmeye karar verdi.

Öğleden sonra saat 14:30’da McDonnell Douglas DC-9 yakıt ikmali yapmak ve mürettebat değiştirmek için Kopenhag Havalimanı’na indi. Uçak yakıt ikmali yaptıktan sonra 15:15’te Kopenhag’dan havalandı. Yaklaşık 45 dakika sonra saatler 16:01’i gösterdiğinde bagajda bir patlama gerçekleşti. Uçak anında parçalara ayrıldı, pilotlar olaya müdahale edemediler çünkü uçak paramparçaydı. Bomba patladığı anda kabin basıncı düştü, kapılar açıldı ve mürettebatla birlikte uçakta bulunan 27 yolcunun tamamı hayatını kaybetti.

Vuslovic ise şans eseri uçağın ana gövdesinin arasına sıkıştı. Onu hosteslerin servis yapmak için kullandıkları arabalar büyük felaketten korumuştu. Uçak, Çekoslovakya’nın Srbska-Kamenice köyü üzerinde parçalanmıştı. Bu nedenle düşerken ağaçlar ve yerdeki kar çarpışmanın şiddetini azalttı. Bruno Honke isimli bir köylü, enkazın olduğu yere koştuğunda Vesna ile karşılaştı. Aslında hayatta kalan birini beklemiyordu. Yine de bir ümit enkazın etrafında dolaştıktan sonra hostesi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Bruno Honke, İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman ordusunda sağlık görevlisi olarak çalışmıştı. Yetkililer Vesna’yı hastaneye götürene kadar onu hayatta tutmayı başardı.

HAYAT MÜCADELESİ BAŞLADI

Vesna Vulovic, hastanede kaldığı ilk 10 gün komadaydı. Doktorlar dahil olmak üzere hemen hemen herkes onun uzun süre yaşayamacağını düşünüordu. Kafatası, kaburgaları, pelvisi, bacakları, omurları tamamen kırılmıştı. Hayatta kalması mucizeydi. Ancak o, 10 ay tedavi gördükten sonra tekrar yürümeye başladı. Doktorlar bu mucizeyi Vesna’nın düşük tansiyon öyküsüyle açıklamıştı. Vesna düşük tansiyonu nedeniyle kabin basıncı düştüğü anda bayılmıştı. Bu da düşüş esnasında kalbi dahil yaşamsal fonksiyonlarını yerine getiren diğer organlarının patlamasının önüne geçti.

GUINNESS REKORLAR KİTABI’NA GİRDİ

Kazadan sonra yeniden uçmak istediğini belirtmesine rağmen hiçbir havayolu şirketi bu teklifi kabul etmedi. O da hayatının geri kalanında dine yöneldi. 2016 yılının Aralık ayında Vesna evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni bilinmiyor. Vesna’nın kazadan sağ kurtulması Guinness Rekorlar Kitabı’na da girmiş durumda. Trajik olsa da “paraşütsüz en yüksek düşüş” rekoru Vesna’ya ait. Henüz onun rekorunu kıran olmadı.



