Kilosu 500 lira... Ege Bölgesi'nin en sevilen sonbahar lezzeti: Çıntar pazar tezgahlarında yerini aldı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sonbaharın habercisi çıntar mantarı tezgahlardaki yerini aldı. Yağmurların ardından ormanlık alanlarda toplanan çıntarlar, Perşembe Pazarı’nda kilosu 500 liraya kadar alıcı buluyor. Detaylar haberimizde...

Kilosu 500 lira... Ege Bölgesi'nin en sevilen sonbahar lezzeti: Çıntar pazar tezgahlarında yerini aldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıntar mevsimi başladı. Ege Bölgesi’nin en sevilen yöresel lezzetlerinden biri olan çıntar, yüksek fiyatına rağmen vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Kilosu 500 lira... Ege Bölgesi nin en sevilen sonbahar lezzeti: Çıntar pazar tezgahlarında yerini aldı 1

KİLOSU 500 LİRAYA KADAR YÜKSELİYOR

Ormanlık alanlarda yağmurların ardından çıkan çıntar mantarı Perşembe pazarında tezgahlardaki yerini alırken kilosu 500 liraya kadar yükseliyor.

Kilosu 500 lira... Ege Bölgesi nin en sevilen sonbahar lezzeti: Çıntar pazar tezgahlarında yerini aldı 2

EGE BÖLGESİ'NİN EN SEVİLENİ: ÇINTAR

Ege Bölgesi'nin en sevilen sonbahar lezzetlerinden biri olan çıntar, pazarda yerini aldı. Mantar toplayıcıları, ormanlardan özenle topladıkları çıntarları satıyor. Pazarcılar da topladıkları çıntarları titizlikle seçerek tezgahlara getiriyor. Kilosu 500 liraya kadar yükselen çıntar, yüksek fiyatına rağmen vatandaşların ilgisini çekiyor.

Kilosu 500 lira... Ege Bölgesi nin en sevilen sonbahar lezzeti: Çıntar pazar tezgahlarında yerini aldı 3

"GİTTİĞİMİZ YERLER UZAK BÖLGELER"

Pazarcı Emre Çimen, fiyatların yüksek olmasının nedenini artan ulaşım ve yakıt maliyetlerine bağladı.

Kilosu 500 lira... Ege Bölgesi nin en sevilen sonbahar lezzeti: Çıntar pazar tezgahlarında yerini aldı 4

Çimen; "Gittiğimiz yerler uzak bölgeler. Benzin ve yol masraflarını düşününce ancak bu fiyata satabiliyoruz. İlk hasat olması sebebi ile de fiyatlar bu şekilde" dedi.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Muğla mantar Ege Bölgesi orman
