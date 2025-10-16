Kilosu 80 TL... Kızılcık tezgahlarında yerini aldı: "Kansere karşı da koruyucu niteliktedir"

Erzincan’da vatandaşlar tarafından dere yatakları ve ormanlık alanlarda toplanan kızılcık, tezgahlardaki yerini aldı.

KIZILCIK BİRÇOK VİTAMİN BARINDIRIYOR

İçerisinde birçok vitamini barındıran ve sonbahar ayıyla birlikte toplanmaya başlayan kızılcık, Erzincan’da tezgahlarda yerini almaya başladı.

KİLOSU 50- 80 TL ARASINDA

Özellikle kırsal kesimde vatandaşlar tarafından ormanlık alanlarda ve dere yataklarında toplanan kızılcığın kilosu, seyyar tezgahlarda kalitesine göre 50- 80 TL arasında satışa sunuluyor.

"KANSERE KARŞI DA KORUYUCU NİTELİKTEDİR"

Kızılcık satışı yapan Ali Koç, vatandaşların kızılcığa ilgi gösterdiğini belirterek, "Kızılcığın içerisindeki zengin miktarda vitamin ve mineral özellikle çocuklarınızın gelişiminde büyük önem sağlamaktadır. Pazardan alarak yapabileceğiniz kızılcık şerbeti ile günlük kalsiyum, demir, bakır, magnezyum ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Bol miktarda C vitamini içeren kızılcık şerbeti evde yapabileceğiniz muhteşem bir içecektir. En çok idrar yolu enfeksiyonları için faydalı. Kansere karşı da koruyucu niteliktedir. Kızılcık, reçel, marmelat ve meyve suyu sanayi yönünden de önemli bir ham madde durumundadır" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır