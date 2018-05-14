MAGAZİN

Kim Kardashian'dan bomba kalça itirafı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.05.2018 11:42 | Son Güncelleme

Her yaptığı olay olan Kim Kardashian, kendi internet sitesi üzerinden yaptığı canlı yayında kalçasına enjeksiyon yaptırdığını itiraf etti

Kim Kardashian'dan bomba kalça itirafı

ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian, annesi ve kardeşleriyle birlikte yaptıkları programının yanı sıra vücuduyla ve kıyafetleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Kim Kardashian'a olay hareket

HERKES MERAK EDİYORDU, İTİRAF ETTİ

Kalçaları ve cesur kıyafetleriyle gündeme gelen 35 yaşındaki yıldızın kalçalarına estetik yaptırıp yaptırmadığı merak konusuydu. Kardashian sonunda kalçasına enjeksiyon yaptırdığını itiraf etti.

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SAĞLIK GEREKÇESİYLE YAPTIRMIŞ

İki çocuk annesi yıldız, kendi internet sitesi üzerinden yaptığı canlı yayında bunu estetik kaygılarla değil sağlık sebebiyle yaptırdığını da söyledi.

Kim Kardashian Kim'in o zamanki erkek arkadaşı Ray J ile seks yaptığı filmi 2008'de yayınlandı. 39 dakikalık ev yapımı film Kim’e hem ün hem de telif hakkını satarak 5 milyon dolar gelir kazandırdı.

Kardashian, sedef hastalığı yüzünden kalçasına enjeksiyon yaptırmak zorunda kaldığını anlattı.

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Kim Kardashian Kim Kardashian kalça

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